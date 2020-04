In Lateinamerika hat die Zahl der verzeichneten Coronavirus-Infektionen die Schwelle von 100.000 Fällen überschritten. Wie aus einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP hervorgeht, wurden bis Sonntag in den lateinamerikanischen Ländern insgesamt 100.952 Infektionsfälle registriert. Die Zahl der dort verzeichneten Todesfälle stieg auf 4924. Brasilien ist das von der Pandemie am stärksten betroffene Land in Lateinamerika.

CORONA-KRISE USA

- In den USA hat die Zahl der Corona-Toten die Schwelle von 40.000 überschritten. Nach Angaben der Johns Hopkins Universität vom Sonntag starben inzwischen mehr als 40.500 Menschen an dem neuartigen Coronavirus. Demnach erhöhte sich die Zahl der Infektionsfälle auf mehr als 740.000. Rund 67.000 Menschen gelten als genesen.

- Eine Studie mit Antikörper-Tests hat ergeben, dass im kalifornischen Silicon Valley 50-mal mehr Menschen mit dem Coronavirus infiziert waren oder sind als offiziell diagnostiziert. Demnach haben sich bislang zwischen 2,5 und 4,1 Prozent der Bevölkerung des Kreises infiziert - und damit 50- bis 85-mal so viele wie die Zahl der offiziell registrierten Fälle.

- Mit Rückendeckung von Präsident Donald Trump haben am Samstag hunderte Menschen in mehreren US-Städten gegen die wegen der Corona-Pandemie verhängten Ausgangsbeschränkungen protestiert. Rund 400 Demonstranten versammelten sich in Concord, der Hauptstadt des Bundesstaats New Hampshire. In Annapolis im Bundesstaat Maryland verlangten etwa 200 Menschen ein Ende der Corona-Beschränkungen. An einer Kundgebung im texanischen Austin beteiligten sich mehr als 250 Demonstranten. Auch in zahlreichen weiteren Städten gab es Protestaktionen.

- US-Finanzminister Steven Mnuchin und die Demokraten im Kongress stehen offenbar kurz vor einer Einigung über Corona-Finanzhilfen für kleinere Unternehmen. "Ich hoffe, dass wir eine Einigung erreichen, die der Senat morgen und das Repräsentantenhaus am Dienstag beschließen kann", sagte Mnuchin am Sonntag CNN. Laut Mnuchin enthält das diskutierte Paket zusätzliche 300 Milliarden US-Dollar für das Paycheck Protection Program, 75 Milliarden für Krankenhäuser und 25 Milliarden für eine Ausweitung der Corona-Tests.

- US-Präsident Donald Trump hat ein Hilfsprogramm in Höhe von 19 Milliarden Dollar für die Landwirtschaft angekündigt, die vom Ausbruch des Coronavirus schwer getroffen wurde. Das Hilfsprogramm sieht Direktzahlungen in Höhe von 16 Milliarden Dollar an Landwirte und Viehzüchter sowie 3 Milliarden Dollar in Form von Käufen von Milchprodukten, Fleisch und Lebensmittel vor, die über Ernährungsprogramme verteilt werden sollen.

CHINA / USA

US-Präsident Donald Trump hat China mit "Konsequenzen" gedroht, sollte das Land "wissentlich verantwortlich" für die weltweite Ausbreitung des neuartigen Coronavirus sein. "Es hätte in China gestoppt werden können bevor es begann, und das wurde es nicht", sagte Trump am Samtag bei seiner täglichen Corona-Pressekonferenz im Weißen Haus. "Und jetzt leidet die ganze Welt deswegen." Derweil hat der Laborleiter des Instituts für Virologie im chinesischen Wuhan Vorwürfe, seine Einrichtung könnte der Ursprung der Corona-Pandemie sein, zurückgewiesen.

ISRAEL

Die israelische Regierung hat eine teilweise Lockerung der wegen des Coronavirus verhängten Maßnahmen verkündet. In einigen Sparten könnten die Menschen wieder ihre Arbeit aufnehmen, sagte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in einer Fernsehansprache.

KONJUNKTUR JAPAN

Japans Exporte sind im März als Folge der Coronavirus-Pandemie stärker eingebrochen als erwartet. Wie das Finanzministerium am Montag mitteilte, gingen die Ausfuhren im März aufgrund der schwachen Nachfrage nach Autos, Autoteilen und Schiffen im Vergleich zum Vorjahr um 11,7 Prozent zurück. Volkswirte hatten mit einem Rückgang von 8 Prozent gerechnet. Die Importe gingen um 5 Prozent zurück, was zu einem Handelsüberschuss von 4,9 Milliarden Yen führte.

INCYTE

Die Food and Drug Administration (FDA) in den USA hat ein Medikament der Incyte Corp. zur Krebsbehandlung zugelassen. Laut Mitteilung des Unternehmens handelt es sich um Pemazyre, das zur Behandlung von bestimmten vorbehandelten und inoperablen Karzinomen eingesetzt werden kann. Nach Angaben von Incyne handelt es sich um die erste von der FDA zugelassene Therapie für diese Indikation. Sie wurde in einem beschleunigten Zulassungsverfahren geprüft.

SPACEX

Das US-Raumfahrtunternehmen will am 27. Mai erstmals Astronauten zur Internationalen Raumstation ISS schicken. Eine SpaceX-Rakete vom Typ Falcon 9 soll die beiden US-Astronauten Bob Behnken und Douglas Hurley ins All bringen, wie der Chef der US-Raumfahrtbehörde Nasa, Jim Bridenstine, am Freitag im Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte.

WALMART

Der US-Einzelhändler will nach eigenen Angaben 50.000 zusätzliche Mitarbeiter einstellen. Sie sollen in Läden, Clubs, der Lagerhaltung und den Verteilungszentren Beschäftigung finden.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/err

(END) Dow Jones Newswires

April 20, 2020 01:42 ET (05:42 GMT)