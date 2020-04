Der Goldpreis legte im wieder von Verunsicherung dominierten Umfeld zu. Die Feinunze verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 1.695 Dollar. Die fallenden Preise für Industrierohstoffe deuteten auf eine scharfe Rezession hin, hieß es. Daher bleibe Gold als Krisenwährung gesucht.

Die 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen haben einen "gleichberechtigten" Zugang zu künftigen Impfstoffen gegen das neuartige Coronavirus verlangt. Eine entsprechende Resolution wurde am Montag von der UN-Vollversammlung in New York einstimmig verabschiedet. Darin wird gefordert, dass künftige Medikamente sowie Impfstoffe gegen das Virus in "gerechter, transparenter, gleichberechtigter und effizienter" Form allen Ländern mit entsprechendem Bedarf zur Verfügung gestellt werden sollten. Dies gelte besonders für die Entwicklungsländer.

- US-Präsident Donald Trump will wegen der Coronavirus-Pandemie die gesamte Einwanderung in die USA vorläufig aussetzen. Im Kurzbotschaftendienst Twitter kündigte Trump am Montagabend (Ortszeit) an, dass er ein entsprechendes Dekret unterzeichnen werde. Details nannte der Präsident allerdings nicht.

- In den USA hat es erneut Proteste gegen die Einschränkungen wegen der Coronavirus-Pandemie gegeben. Hunderte Menschen zogen am Montag durch Harrisburg, die Hauptstadt des Bundesstaates Pennsylvania, und forderten eine rasche Rückkehr zur Normalität. Vor dem Regionalparlament schlossen sich Politiker der Republikanischen Partei von Präsident Donald Trump den Demonstranten an.

- US-Präsident Donald Trump will den Gouverneur des von der Coronavirus-Pandemie besonders heftig heimgesuchten Bundesstaats New York, Andrew Cuomo, am Dienstag im Weißen Haus empfangen.

Nach einem wochenlangen Machtpoker haben sich Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und sein ehemaliger Rivale Benny Gantz auf die Bildung einer gemeinsamen Regierung geeinigt.

Die südkoreanische Regierung hat Berichte nicht bestätigt, wonach sich Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un möglicherweise in schlechter gesundheitlicher Verfassung befinden soll. "Wir haben nichts zu bestätigen", erklärte ein Sprecher des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In am Dienstag. Seine Regierung habe "keine besondere Bewegung" innerhalb Nordkoreas festgestellt.

Bei einem Treffen in Damaskus haben der syrische Machthaber Baschar al-Assad und der iranische Außenminister Dschawad Sarif die trotz der Corona-Krise geltenden US-Sanktionen gegen ihre Länder verurteilt. Die Pandemie stelle "das Scheitern westlicher Systeme" bloß - "und ihren Mangel an Moral", sagte Assad laut einer Erklärung seines Büros während des Treffens mit Sarif.

hat im ersten Quartal einen Umsatzrückgang verzeichnet. Dagegen übertraf der Gewinn die Markterwartungen. Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde aufgrund der konjunkturellen Unsicherheiten kassiert. Der Umsatz sank auf 17,57 (18,18) Milliarden Dollar. Analysten hatten mit 17,8 Milliarden Dollar gerechnet. Der Nettogewinn fiel auf 1,18 (1,59) Milliarden Dollar. Bereinigt und je Aktie lag er bei 1,84 Dollar und übertraf damit die Prognose der Analysten von 1,81 Dollar.

Australiens zweitgrößte Fluggesellschaft hat sich in freiwillige Insolvenzverwaltung begeben. Sie ist damit eine der ersten großen Airlines, die in der Corona-Pandemie mit behördlich verordnetem Stillstand bei internationalen Reisen unter einen Insolvenz-Schutzschirm schlüpft.

