Als erster US-Bundesstaat verklagt Missouri wegen der Coronavirus-Pandemie die chinesische Regierung. Missouris Generalstaatsanwalt Eric Schmitt wirft Peking vor, die Welt über die Lungenerkrankung Covid-19 "belogen" und zu wenig zur Eindämmung des Virus unternommen zu haben. Das Verfahren könnte zu Schadenersatzforderungen gegen China führen.

KONJUNKTUR MALAYSIA

In Malaysia sind die Verbraucherpreise im März zum Vorjahr um 0,2 Prozent gesunken. Ökonomen hatten einen Rückgang um 0,1 Prozent geschätzt.

FACEBOKK

erwirbt für rund 5,7 Milliarden US-Dollar einen Anteil von knapp 10 Prozent an der indischen Jio Platforms Ltd.. Jio Platforms ist das Holdingunternehmen des indischen Mobilfunkdienstleisters Reliance Jio Infocomm Ltd, der die Telekommunikationsbranche des asiatischen Landes mit seinen verbilligten Datenplänen auf den Kopf stellte. Mit der Transaktion kann Facebook seinen WhatsApp Messaging Service, der mehr als 400 Millionen Anwender in Indien zählt, stärker an einen der größten Telefonservicedienstleister Indiens anbinden.

NETFLIX

Die Coronavirus-Krise hat dem weltgrößten Bezahl-Streamingdienst eine Rekordzahl an Neukunden gebracht. Im ersten Quartal erhöhte Netflix die weltweite Zahl der Abonnenten um 15,77 Millionen. Analysten hatten mit lediglich 8,22 Millionen neuen Kunden gerechnet, die Prognose des Unternehmens lag bei 7 Millionen. Der Nettogewinn im ersten Quartal stieg auf 709 (344) Millionen Dollar bzw auf 1,57 Dollar je Aktie. Der Konzernumsatz kletterte auf 5,77 (4,52) Milliarden. Analysten hatten mit einem Gewinn je Anteilsschein von 1,64 Dollar und einem Umsatz von 5,75 Milliarden Dollar gerechnet.

SNAP

Der Ausbruch des Coronavirus hat dem Messaging-Dienst Snapchat ein überraschend deutliches Kundenwachstum beschert. Die Zahl der täglich aktiven Nutzer kletterte im ersten Quartal um 11 Millionen auf 229 Millionen. Analysten hatten mit 224 Millionen gerechnet. Der Umsatz kletterte auf 462,5 (320,4) Millionen. Hier hatten Analysten 430 Millionen erwartet. Von schwarzen Zahlen ist das Unternehmen aber weiter entfernt: Der Verlust sank immerhin leicht auf 305,9 Millionen (oder 21 Cent je Aktie) von 310,4 Millionen. Analysten hatten einen Fehlbetrag von 20 Cent je Aktie erwartet. Einen Ausblick für das zweite Quartal gab das Unternehmen wegen des sich schnell verändernden Umfelds nicht.

TEXAS INSTRUMENTS

hat im ersten Qartal einen Gewinn von 1,17 (1,22) Milliarden US-Dollar erzielt, je Aktie 1,24 (1,26) Dollar. Der Umsatz sank auf 3,33 (3,59) Milliarden. Damit erreichte der Konzern seine eigene Prognose. Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 1,01 Dollar erwartet sowie einen Umsatz von 3,18 Milliarden Dollar. Der Ausblick des Unternehmens fiel im Rahmen der Erwartungen aus.

