Die Preise am Ölmarkt stabilisierten sich nach den Turbulenzen der vergangenen Tage und anfänglich am Mittwoch erneuten massiven Einbußen. Ein erneuter kräftiger Anstieg der wöchentlichen US-Öllagerdaten belastete zwar nicht die Preise, verschärfte aber die Krise um vorhandene Lagerkapazitäten. Der Anstieg um 15,02 Millionen Barrel übertraf die Erwartung der Analysten von 13,8 Millionen Barrel. US-Leichtöl der Sorte WTI zur Lieferung im Juni verteuerte sich um 18,0 Prozent auf 13,65 US-Dollar. Europäisches Referenzöl der Sorte Brent legte um 7,2 Prozent auf 20,72 Dollar zu.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.715,14 1.714,80 +0,0% +0,34 +13,0%

Silber (Spot) 15,28 15,20 +0,5% +0,08 -14,4%

Platin (Spot) 767,70 759,65 +1,1% +8,05 -20,5%

Kupfer-Future 2,30 2,29 +0,4% +0,01 -18,1%

Der Preis für die Feinunze Gold kletterte um 1,8 Prozent auf 1.718 Dollar. Händler betonten, dass derzeit weiterhin viel für Gold spreche - vor allem die enorme Geldmengenausweitung der Notenbanken und die schuldenfinanzierten Konjunkturprogramme der Staaten.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

KONJUNKTUR SÜDKOREA

Das BIP Südkoreas ist im ersten Quartal um -1,4 Prozent zum Vorquartal gesunken und im Jahresverleich um 1,3 Prozent gestiegen. Die Prognosen lauteten auf -1,5 und +0,4 Prozent.

ALCOA

hat mit den Ergebnissen für das erste Quartal leicht über den Erwartungen des Marktes gelegen. Zudem kündigte der Aluminiumkonzern h Maßnahmen zur Abfederung der negativen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie an.

BOEING

Der US-Flugzeugbauer will angesichts der Coronavirus-Pandemie zehn Prozent seiner Stellen in der Passagierflugzeugsparte streichen. Betroffen seien Mitarbeiter, die am Bau der Modelle 787, 777 und 737 MAX beteiligt seien, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus informierten Kreisen. Ein Konzernsprecher wollte die Angaben zu Stellenstreichungen am Mittwoch auf Anfrage von AFP nicht bestätigen.

MYLAN

Der Generikahersteller trennt sich von einer Reihe von Medikamenten, um seine Fusion mit der Pfizer-Sparte Upjohn umsetzen zu können. Unter dieser Auflage gab die EU-Kommission den vereinbarten Zusammenschluss frei.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/err

(END) Dow Jones Newswires

April 23, 2020 01:46 ET (05:46 GMT)