- Möglicher Rückschlag bei der Suche nach einem Mittel gegen das neuartige Coronavirus: Der Wirkstoff Remdesivir des US-Pharmakonzerns Gilead ist Berichten zufolge bei einer klinischen Studie als Mittel gegen die von dem Virus ausgelöste Lungenkrankheit Covid-19 durchgefallen. Laut einem Bericht der Financial Times gelang es nicht, den Gesundheitszustand der Patienten zu verbessern. Die Zeitung berief sich auf eine Zusammenfassung der Studie, die offenbar aus Versehen kurzzeitig auf der Website der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu sehen war.

- In der US-Metropole New York hat sich einer Untersuchung zufolge womöglich schon jeder fünfte Bewohner mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Bei einer großangelegten Studie wurden bei 21 Prozent der New Yorker Antikörper gegen den Erreger nachgewiesen, wie Gouverneur Andrew Cuomo am Donnerstag sagte. Im gesamten Bundesstaat New York waren es knapp 14 Prozent.

JAPAN

Die Bank of Japan (BoJ) hat beschlossen, die für nächste Woche geplante zweitägige Sitzung aus Gründen der Gesundheitsvorsorge zu verkürzen. Die Notenbank wird die Sitzung am 27. April von 9.00 Uhr bis gegen Mittag (japanische Zeit) abhalten. Der Rat hatte ursprünglich für den 27. bis 28. April eine Sitzung anberaumt.

SAUDI-ARABIEN

sowie die meisten anderen arabischen Staaten haben den offiziellen Beginn des diesjährigen muslimischen Fastenmonats Ramadan für Freitag angekündigt. Viele Staaten der muslimischen Welt, darunter Syrien, Ägypten, Tunesien, Jordanien und Bahrain, kündigten ebenfalls den Beginn des Ramadan für Freitag an.

NORDKOREA / USA

US-Präsident Donald Trump hat Berichte über einen angeblich schlechten Gesundheitszustand des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un als "inkorrekt" bezeichnet. Ein Bericht des US-Nachrichtensenders CNN, wonach Kim sich nach einer Operation mutmaßlich in "ernsthafter Gefahr" befinde, sei nach seiner Ansicht nicht richtig, sagte Trump am Donnerstag im Weißen Haus. Er habe "gehört", dass für den Bericht "alte Dokumente" verwendet worden seien.

INTEL / APPLE

Die Intel-Aktie stand am Donnerstag an der Wall Street unter Druck. Hintergrund war ein Bloomberg-Bericht, wonach Apple ab 2021 den Verkauf von Computern mit eigenen Prozessoren plant. Der Konzern beabsichtige, nächstes Jahr mindestens einen Mac mit einem eigenen Chip auf den Markt zu bringen, arbeite aber derzeit an drei Prozessoren. In dem Bericht, der sich auf mehrere unbenannte Quellen berief, hieß es weiter, Apple werde sich auf die Zusammenarbeit mit Taiwan Semiconductor Manufacturing fokussieren, um Chips mit der 5-Nanometer-Technologie herzustellen.

INTEL

hat im ersten Quartal dank eines Wachstums in seiner Serversparte und im PC-Segment die Erwartungen übertroffen. Weil wegen der Coronavirus-Krise so viele Menschen von Zuhause aus arbeiten, legte die Nachfrage nach einer stärkeren Rechenleistung zu. Und auch für das laufende Quartal rechnet der Konzern mit einem Wachstum bei Umsatz und Ergebnis. Mit Blick auf das Gesamtjahr zieht Intel aber wegen der Geschäftsunsicherheiten und den unklaren Auswirkungen wegen Covid-19 seinen Jahresausblick zurück.

