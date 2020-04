WTI des marktführenden Juni-Kontrakts verlor 25 Prozent auf 12,78 Dollar. Brent verbilligt sich um 8,4 Prozent auf 19,99 Dollar. Händler sprachen erneut von einer gigantischen Überproduktion und daher randvollen Lagerkapazitäten. Der spekulative Ölfonds USO, der ganz entscheidenden Anteil an den jüngst negativen Preisen für US-Öl hatte, hatte ein Überrollen seines Engagements in spätere Lifertermine nach Juni angekündigt. Doch am Terminmarkt gerieten auch die Kontrakte zur Erdöllieferung nach Juni zum Teil deutlich unter Druck - ein Zeichen, dass Anleger nicht an einen schnellen Abbau der Ölflut glaubten.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.705,48 1.715,55 -0,6% -10,07 +12,4%

Silber (Spot) 15,11 15,30 -1,2% -0,19 -15,4%

Platin (Spot) 765,10 765,20 -0,0% -0,10 -20,7%

Kupfer-Future 2,34 2,35 -0,3% -0,01 -16,5%

Mit dem Preisverfall bei Rohöl geriet auch der Goldpreis wieder unter Druck. Denn fallende Öl- und Energiepreise bremsen die Inflation und damit die Akttraktivität des Edelmetalls als Schutz vor Geldentwertung. Zudem war die Nachfrage nach sichereren Häfen mit der gestiegenen Zuversicht der Anleger zurückgegangen. Der Preis für die Feinunze des Edelmetalls gab im späten Geschäft 0,7 Prozent auf 1.717 Dollar nach.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

CORONAPANDEMIE

Weltweit sind mittlerweile fast 209.000 Menschen durch das neuartige Coronavirus ums Leben gekommen. Wie eine Zählung der Nachrichtenagentur AFP auf Grundlage von Behördenangaben am Montagabend ergab, starben mindestens 208.973 Menschen an der durch das Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19.

- USA

US-Präsident Donald Trump will möglicherweise Entschädigungen von China für die Corona-Pandemie einfordern. Seine Regierung prüfe derzeit, wie Peking für die Verbreitung des Coronavirus "zur Rechenschaft gezogen" werden könne, sagte Trump am Montag. Es handele sich um eine "sehr substanzielle" Summe.

HSBC

hat in den ersten drei Monaten 2020 die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie deutlich zu spüren bekommen. Die Bank berichtete am Dienstag einen Einbruch beim ausgewiesenen Gewinn vor Steuern um 48 Prozent auf 3,2 Milliarden US-Dollar. Die HSBC begründete dies mit höher als erwarteten Kreditverlusten und weitere Kreditwertberichtigungen. Die Einnahmen ermäßigten sich um 5 Prozent auf 13,68 Milliarden Dollar.

US-AUTOBAUER

Die drei großen US-Autobauer wollen die Produktion in ihren heimischen Fabriken offenbar ab dem 18. Mai wieder aufnehmen. Das berichten mehrere Informanten. General Motors, Ford und Fiat Chrysler hatten die Arbeit in den Werken wegen der Pandemie im März eingestellt.

AMAZON

In Frankreich liefert Amazon bis mindestens 5. Mai keine Waren aus. Das teilte der US-Onlineriese am Montag mit. Das Berufungsgericht in Versailles hatte zuvor bestätigt, dass der Versandhändler seine Logistikzentren auf Corona-Ansteckungsrisiken für die Mitarbeiter überprüfen muss.

