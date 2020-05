Die Autoverkäufe in China lagen im April im Vergleich zu den massiven Rückgängen in den Vormonaten nur noch leicht unter dem Vorjahr. Sie sanken um 5,6 Prozent. Gegenüber dem Vormonat entspricht das einem Zuwachs von 37 Prozent. Das sei der stärkste Anstieg dieses Jahr gewesen und ein weiteres Zeichen dafür, dass der Markt auf Kurs für eine V-förmige Erholung sei, so der Herstellerberband. Im März waren die Verkäufe noch um 40 Prozent, im Februar sogar um 79 Prozent eingebrochen.

CHIPINDUSTRIE USA

Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump und Halbleiterhersteller wollen offenbar ihre Abhängigkeit von den Lieferketten in Asien verringern und neue Chipfabriken in den USA errichten. Die Regierung spreche darüber mit dem größten US-Chiphersteller Intel und mit TSMC, wie mehrere Informanten berichten und wie aus Dokumenten hervorgeht. Intel-Vizepräsident Greg Slater sagte, der US-Konzern nehme die neuen Pläne sehr ernst. Mit einem neuen Werk könne Intel verlässlich Chips sowohl für die Regierung als auch für Dritte produzieren. Informanten berichten, auch TSMC habe mit US-Regierungsvertretern und dem Großkunden Apple gesprochen, für den die Taiwaner Chips produzieren. In einer Stellungnahme dazu teilte das Unternehmen mit, offen für den Bau von Werken in Übersee zu sein, auch in den USA.

AMERICAN EXPRESS GLOBAL BUSINESS TRAVEL

Die Beteiligungsgesellschaft Carlyle und der Staatsfonds GIC aus Singapur wollen offenbar darauf verzichten, wie geplant 20 Prozent an der American Express Global Business Travel zu übernehmen. Die Transaktion war im Dezember angekündigt worden und bewertet den Dienstleister für Hotel- und Flugbuchungen mit 5 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen gehört zur Hälfte dem Kreditkartenanbieter American Express (AmEx).

APPLE

will in vier US-Bundesstaaten damit beginnen, die eigenen Ladengeschäfte wieder für Kundschaft zu öffnen. Geöffnet werden sollen zunächst die Geschäfte in Alabama, Alaska, Idaho und South Carolina.

CIMIC

Die australische Hochtief-Tochter hat im ersten Quartal zwar einen Umsatzrückgang verzeichnet, bleibt mit Blick auf die Trends in den wichtigsten Märkten aber positiv gestimmt. Der Umsatz erreichte 3,3 Milliarden australische Dollar, umgerechnet knapp 2 Milliarden Euro. Das entspricht einem Rückgang von 3 Prozent. Das Nettoergebnis lag bei 166 Millionen Dollar, einen Vorjahreswert nannte Cimic nicht. Die Corona-Krise macht dem Unternehmen keine Sorge. Die Regierungen setzten auf verstärkte Investitionen in Infrastrukturprojekte, sagte Executive Chairman Marcelino Fernández Verdes.

FACEBOOK/GOOGLE

Die US-Internetkonzerne Google und Facebook verlängern ihre Regelungen zur Heimarbeit wegen der Corona-Krise bis zum Jahresende. Die meisten Beschäftigten sollen weiterhin von zu Hause aus arbeiten. Bei Faceboook sollen zwar die ersten Büros Anfang Juli wieder bezogen werden können, doch steht es den Angestellten demnach frei, bis Jahresende weiter von zu Hause aus zu arbeiten.

TESLA

Elon Musk hat aus Ärger über den wegen der Corona-Krise angeordneten Produktionsstopp in Kalifornien mit dem Rückzug seines Unternehmens aus dem US-Bundesstaat gedroht. Der Elektroauto -Hersteller werde seinen Firmensitz und "seine künftigen Programme" nach Texas oder Nevada verlegen, schrieb Musk am Samstag im Online-Dienst Twitter.

