Die USA werden ihre Beziehungen zur Weltgesundheitsorganisation WHO beenden, wie US-Präsident Donald Trump am späten Freitag ankündigte. Die WHO will dennoch weiter mit den USA zusammenarbeiten.

POLITIK USA / IRAN

Irans neuer Parlamentspräsident Mohammed-Bagher Ghalibaf hat jegliche Verhandlungen mit den USA als "nutzlos" bezeichnet. Das neu gebildete iranische Parlament halte "Verhandlungen und eine Beschwichtigungspolitik mit Amerika - der Achse globaler Arroganz - für nutzlos und schädlich", sagte Ghalibaf am Sonntag in seiner ersten großen Ansprache an das konservativ geprägte Parlament.

INNENPOLITIK USA

US-Präsident Donald Trump hat angesichts der Gewaltausbrüche bei den seit einer Woche andauernden Anti-Rassismus-Protesten ein hartes Vorgehen gegen Randalierer angekündigt und den Einsatz der Armee angedroht. In einer Rede am Montag bezeichnete Trump die Ausschreitungen als "Akte von inländischem Terror". Sollten Städte und Bundesstaaten nicht die nötigen Maßnahmen ergreifen, werde er Soldaten entsenden und damit "das Problem schnell für sie lösen".

US-NOTENBANK

steht nach den Worten ihres Chairman Jerome Powell kurz vor dem Einsatz ihres bisher schwierigsten Instruments. "Wir sind nur noch wenige Tage entfernt von den ersten Main-Street-Krediten", sagte Powell in einem Interview der Princeton University. Die Vorbereitung dieses Programms sei die bisher komplizierteste Aufgabe bei der Bekämpfung der Pandemie-Folgen gewesen. Aufgabe dieses Programms sei es, mittelgroßen Unternehmen zu helfen. Es gehe um Kredite zwischen 0,5 und über 100 Millionen US-Dollar.

G7-GIPGEL

US-Präsident Donald Trump kündigt eine Verschiebung und ein neues Format des G7-Gipfels in den USA mit mehr Ländern an. Das Treffen könne im September oder auch erst nach der US-Präsidentschaftswahl im November stattfinden, sagte Trump am Wochenende. Weil die G7 ein "sehr überholtes" Format seien, wolle er unter anderem Russland dazu bitten.

KONJUNKTUR - CHINA

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität laut Caixin im Mai belebt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 50,7 (April: 49,4) Punkte. Die Aktivität in der chinesischen Industrie ist im Mai nach offiziellen Angaben deutlicher als erwartet gesunken. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 50,6 (April: 50,8), wie aus Daten der nationalen Statistikbehörde hervorgeht.

KONJUNKTUR - USA

Die Aktivität in der US-Industrie hat im Mai etwa weniger stark abgenommen als im Vormonat. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 39,8 von 36,1 Punkten. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 39,8 ermittelt worden. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich auf 43,1 (Vormonat: 41,5). Ökonomen hatten einen Anstieg auf 44,0 prognostiziert. Die Bauausgaben haben sich im April verringert. Wie das US-Handelsministerium mitteilte, sanken sie saisonbereinigt um 2,9 Prozent gegenüber dem Vormonat. Volkswirte hatten eine Abnahme um 5,8 Prozent prognostiziert. Die zunächst für den Vormonat gemeldete Veränderung von plus 0,9 Prozent wurde auf 0,0 Prozent revidiert.

GELDPOLITIK CHINA

Chinas Zentralbank will mit gezielten Maßnahmen erreichen, dass die Geschäftsbanken ihre Kreditvergabe verstärken und den von der Coronavirus-Pandemie hart getroffenen kleinen Firmen mehr Zeit zur Rückzahlung ihre Verbindlichkeiten geben. Geplant sind Aufkäufe von Darlehen regionaler Banken und Zinsswaps, wie die People's Bank of China (PBoC) mitteilte.

GELDPOLITIK AUSTRALIEN

Australiens Zentralbank hält Cash Rate Zielsatz unverändert bei 0,25%

SÜDKOREA TEUERUNG

Der Anstieg der Verbraucherpreise in Südkorea ist angesichts der Coronavirus-Pandemie im Mai auf ein Achtmonatstief gefallen. Der Verbraucherpreisindex ging um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert zurück, nachdem er im April noch um 0,1 Prozent gestiegen war, wie das Statistikamt am Dienstag mitteilte. Die Behörde führte die Entwicklung auf die coronabedingt rückläufigen globalen Ölpreise zurück, die die Nachfrage gedrückt hätten.

SMARTPHONE-ABSATZ

Der weltweite Verkauf von Smartphones ist als Folge der Corona-Krise im ersten Jahresquartal um rund 20 Prozent zurückgegangen. Laut einer am Montag veröffentlichten Untersuchung der US-Marktforschungsfirma Gartner wurden 20,5 Prozent weniger Smartphones verkauft als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Ursachen waren die Ausgangsbeschränkungen und Ladenschließungen, die Zurückhaltung von Verbrauchern wie auch die vorübergehende Stilllegung von Fabriken für die Produktion von Smartphones in China.

SPACEX

Elon Musks Unternehmen SpaceX hat Raumfahrtgeschichte geschrieben: Einer SpaceX-Raumkapsel mit zwei US-Astronauten glückte am Wochenende der erste bemannte Flug eines privaten Raumfahrtunternehmens zur Internationalen Raumstation ISS.

TENCENT

Der chinesische Internetkonzern will offenbar wichtiger Anteilseigner bei der vor dem Börsengang stehenden Warner Music Group werden. Tencent verhandele derzeit über eine Beteiligung an der Plattenfirma im Volumen von 200 Millionen US-Dollar. Das IPO von Warner Music ist für kommende Woche geplant.

ZYNGA

Der US-Spielebetreiber Zynga übernimmt den Videospielentwickler Peak mit Sitz in Istanbul für 1,8 Milliarden US-Dollar. Der Deal soll dabei helfen, die aktive Nutzerbasis und das Live-Geschäft der Zynga Inc zu stärken. Zynga legt für den Entwickler, der hinter den Handyspielen Toon Blast und Toy Blast steht, 900 Millionen Dollar in Bar und eigene Aktien im Wert von 900 Millionen Dollar auf den Tisch. Die Transaktion soll im dritten Quartal abgeschlossen werden.

