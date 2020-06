In Lateinamerika und der Karibik hat die Zahl der insgesamt verzeichneten Todesfälle durch die Corona-Pandemie die Schwelle von 100.000 überschritten. Das ergab eine in der Nacht zum Mittwoch veröffentlichte Zählung der Nachrichtenagentur AFP, die auf Behördenangaben beruht. Demnach gibt es in Lateinamerika und der Karibik inzwischen 2,1 Millionen amtlich verzeichnete Fälle von Ansteckungen mit dem neuartigen Coronavirus.

Ein Richter hat den brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro angewiesen, in der Öffentlichkeit immer eine Schutzmaske zu tragen. Der Bundesrichter Renato Borelli forderte Bolsonaro am Montag (Ortszeit) auf, nicht mehr gegen die in der Hauptstadt Brasilia geltende Maskenpflicht zu verstoßen. Bei weiteren Verstößen soll der Präsident eine Geldstrafe von 2000 Real (rund 340 Euro) zahlen.

Ein Erdbeben der Stärke 7,5 hat am Dienstag den Süden Mexikos erschüttert. Das Zentrum des Bebens lag nach Angaben des Nationalen Seismologischen Instituts in der Stadt Crucecita im Bundesstaat Oaxaca. Ein Mensch kam ums Leben, ein weiterer wurde verletzt, wie der Gouverneur von Oaxaca mitteilte.

Die japanische Notenbank wird die in den vergangenen Monaten umgesetzten Lockerungsschritte zunächst beobachten. Die Zusammenfassung der Meinungen der vergangenen Zinsentscheidung Mitte Juni signalisiert, dass die Bank of Japan (BoJ) bis auf Weiteres eine abwartende Position einnehmen dürfte. Da die Maßnahmen der Notenbank zur Unterstützung der heimischen Wirtschaft angesichts der Auswirkungen der Corona-Pandemie nahezu vollständig eingeführt worden seien, sei es nun wünschenswert, die Auswirkungen vorerst sorgfältig zu bestätigen und zu prüfen, so ein Mitglied des neunköpfigen geldpolitischen Rats.

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 1,7 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Zuwachs von 3,9 Millionen Barrel gemeldet worden.

Die China Bohai Bank Co strebt in Hongkong an die Börse und schließt sich damit einer Reihe von chinesischen Banken an, die den Kapitalmarkt der Stadt anzapfen möchten. Die Bank mit Hauptsitz in Tianjin, einer an Peking grenzenden Großstadt, hat unter anderem CCB International und Citic Securities als Konsortialbanken für die Offerte beauftragt, wie aus einem Entwurf des IPO-Prospekts hervorgeht, der am späten Dienstag an der Börse in Hongkong eingereicht wurde. Der Entwurf nannte allerdings weder einen Zeitpunkt für den Börsengang noch den Betrag, den die Bank mit der Emission erlösen möchte.

Der PC-Konzern Dell prüft die Abspaltung seiner Mehrheitsbeteiligung am Cloud-Spezialisten VMware im Wert von rund 50 Milliarden US-Dollar, um die eigene Börsenbewertung zu steigern. Informierte Personen sagten, dass die Dell Technologies Inc verschiedene Optionen für die Beteiligung in Betracht ziehe. Möglich sei auch, dass Dell die restlichen Anteile an der VMware Inc übernehme. Die Unternehmen arbeiteten an den Plänen mit externen Beratern. Die Überlegungen seien in einem frühen Stadium und eine Entscheidung sei nicht absehbar. Möglich sei auch, dass Dell keine Maßnahme ergreife.

Das Justizministerium und eine Reihe von Generalstaatsanwälten wollen sich am Freitag treffen, um über die nächsten Schritte bei der Einleitung eines möglichen Kartellverfahrens gegen Google zu sprechen, heißt es von mit dem Vorgang vertrauten Personen. Es wird erwartet, dass es im Rahmen einer Videokonferenz über den Umfang einer eventuellen Klage gegen die Alphabet-Tochter geht, sowie über die aktuellen Überlegungen der Bundesstaaten, sich einer Klage des Justizministeriums anzuschließen oder aber einzeln Klage zu erheben, heißt es von den Personen weiter.

Der US-Pharmakonzern hat in der juristischen Auseinandersetzung um ein umstrittenes Babypuder einen Erfolg errungen. Ein Berufungsgericht in Missouri hat die ursprünglich von einer Jury verhängte Entschädigungssumme von knapp 4,7 Milliarden US-Dollar deutlich reduziert. Allerdings bestätigte das Gericht das Urteil der Jury, wonach das Pulver in 22 Fällen Eierstockkrebs verursacht hat.

hat erneut eine Kurzbotschaft von US-Präsident Donald Trump hinter einem Warnhinweis verborgen. Die Online-Plattform ergriff die Maßnahme am Dienstag gegen einen Tweet, mit dem der Präsident gedroht hatte, er werde die Errichtung einer "autonomen Zone" in der Hauptstadt Washington nicht zulassen. Twitter erklärte, die Botschaft verstoße gegen die "Regeln zu missbräuchlichem Verhalten". Nutzer können den Tweet aber nach einem Klick auf den Warnhinweis lesen.

