METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.760,27 1.762,45 -0,1% -2,19 +16,0%

Silber (Spot) 17,55 17,55 0% 0 -1,7%

Platin (Spot) 805,75 801,80 +0,5% +3,95 -16,5%

Kupfer-Future 2,64 2,65 -0,4% -0,01 -6,2%

Der Goldpreis konnte die Gewinne aus dem Verlauf nicht behaupten, auch weil der steigende Dollar bremste. Zwischenzeitlich Gold so teuer wie zuletzt 2011. Deutlichere Abgaben verhinderte aber die wieder gestiegene Sorge vor neuen Corona-Infektionswellen. Die Feinunze verlor 0,1 Prozent auf 1.766 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

CORONA-Pandemie

- AUSTRALIEN

Die australische Regierung entsendet im Kampf gegen das Coronavirus rund tausend Soldaten in die Millionenmetropole Melbourne. Bis zu 850 von ihnen sollten kontrollieren, ob aus dem Ausland eingetroffene Reisende die vorgeschriebene 14-tägige Quarantäne einhalten, teilte Verteidigungsministerin Linda Reynolds am Donnerstag mit. Weitere 200 Soldaten sollen nach ihren Angaben logistische und medizinische Unterstützung von Coronavirus-Testeinrichtungen leisten.

- BRASILIEN

In Brasilien hat die Rate der Neuinfektionen mit dem Coronavirus stark zugenommen. Innerhalb von 24 Stunden wurden weitere 42.725 Ansteckungen verzeichnet, wie das Gesundheitsministerium in Brasília am Mittwoch mitteilte. Dies ist die bislang zweithöchste Zahl von registrierten Neuinfektionen im bevölkerungsreichsten lateinamerikanischen Land.

- WHO

Die Zahl der weltweit registrierten Corona-Infektionen wird nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation in der kommenden Woche die Schwelle von zehn Millionen überschreiten. Während des ersten Monats der Pandemie seien der WHO weniger als 10.000 Fälle gemeldet worden, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Mittwoch. Innerhalb des vergangenen Monats seien dagegen bereits fast vier Millionen Neuinfektionen registriert worden.

HANDELSKONFLIKT USA / EU

Die EU-Kommission hat sich angesichts der von den USA angedrohten Strafzölle auf europäische Importe "besorgt" gezeigt. Solche Maßnahmen würden für "Unsicherheit für Unternehmen und unnötige wirtschaftliche Schäden auf beiden Seiten des Atlantiks" sorgen, sagte ein Sprecher der Kommission am Mittwoch. Im Streit um Staatshilfen für die Flugzeugindustrie hatte Washington zuvor Strafzölle auf europäische Waren im Wert von rund 2,75 Milliarden Euro angedroht.

INNENPOLITIK USA

Die US-Demokraten haben einen Gesetzentwurf der Republikaner für eine Polizeireform nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd blockiert. Im Senat kam bei einer Verfahrensabstimmung am Mittwoch nicht die erforderliche Mehrheit für den Text zusammen. Die oppositionellen Demokraten kritisieren die Vorschläge der Partei von Präsident Donald Trump als ungenügend.

KONJUNKTUR USA

Der Präsident der Federal Reserve Bank von Chicago, Charles Evans, mahnt mit Blick auf die Konjunktur zur Geduld. Die US-Wirtschaft werde durch die Pandemie über einen längeren Zeitraum belastet, sagte er laut dem Manuskript für eine Rede. Außerdem sei die Bedrohung durch das Virus noch nicht abgeklungen.

MILITÄRPOLITIK USA

US-Präsident Donald Trump will nach eigenen Worten "wahrscheinlich" einen Teil der in Deutschland stationierten US-Soldaten nach Polen verlegen. Das sagte Trump am Mittwoch bei einem Treffen mit dem polnischen Staatschef Andrzej Duda im Weißen Haus. Erneut warf er dabei Deutschland vor, zu wenig für die Verteidigung auszugeben.

APPLE

wird in Houston, im US-Bundesstaat Texas, insgesamt sieben Läden wieder zeitlich begrenzt schließen. Die Neuinfektionen in den Bundesstaaten Arizona, Texas und Kalifornien sind zuletzt auf ein Rekordniveau im Tagesvergleich gestiegen. Die Gouverneure aus Texas und Florida wollen nun die Richtlinien zum Schutz der Bevölkerung verschärfen.

BAYER

hat sich nach monatelangen Verhandlungen mit den Glyphosat-Klägeranwälten in den USA auf einen außergerichtlichen Vergleich geeinigt. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern zahlt im Rahmen des Vergleichs einmalig 10,1 bis 10,9 Milliarden US-Dollar, dafür ziehen die Kläger ihre Klagen zurück. Laut Mitteilung umfassen die beigelegten Ansprüche sämtliche Klägeranwaltskanzleien, die auf Bundesebene oder in den Bellwether-Fälle in Kalifornien führend klagen, und diejenigen, die etwa 95 Prozent der Fälle repräsentieren, für die derzeit eine Verhandlung angesetzt ist. Außerdem begründen sie wichtige Werte und Parameter als Leitlinien für die Beilegung der übrigen Klagen, für welche die Verhandlungen voranschreiten.

June 25, 2020 01:33 ET (05:33 GMT)