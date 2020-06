Die Aussicht auf Verzögerungen beim Wiederanlaufen der Wirtschaft in einigen Regionen der USA sowie möglicherweise neue Stillstände befeuerten am Erdölmarkt zunächst die Nachfragesorgen und drückten die Ölpreise ins Minus. Dazu kam am Vortag der gesenkte Konjunkturausblick des IWF. Doch nach den jüngsten starken Abgaben kam es im Verlauf zu einer Gegenbewegung. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 2,6 Prozent auf 39,00 Dollar, Brent legte um 2,7 Prozent auf 41,41 Dollar zu. Auch die guten Auftragseingänge linderten die Nachfragesorgen etwas, hieß es.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.758,80 1.763,75 -0,3% -4,95 +15,9%

Silber (Spot) 17,70 17,79 -0,5% -0,09 -0,8%

Platin (Spot) 806,50 809,00 -0,3% -2,50 -16,4%

Kupfer-Future 2,67 2,66 +0,2% +0,01 -5,2%

Gold war weiter gesucht, obwohl der Preis für das Edelmetall in jüngster Zeit deutlich gestiegen ist - auf die höchsten Stände seit acht Jahren. Analysten rechnen auch kurzfristig mit weiterhin anziehenden Preisen für Gold. Die Feinunze verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 1.764 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

CORONA-PANDEMIE

- USA

Angesichts eines rapiden Anstiegs der Infektionszahlen legt der US-Bundesstaat Texas weitere Lockerungen der Coronavirus-Beschränkungen auf Eis. Gouverneur Greg Abbott erklärte am Donnerstag, weitere Phasen der Wiedereröffnung würden vorerst ausgesetzt. Bisherige Lockerungen würden aber nicht rückgängig gemacht.

GELDPOLITIK MEXIKO

Die mexikanische Notenbank hat am Donnerstag erneut die Zinsen gesenkt und zur Begründung auf die erheblichen Risiken für die Wirtschaft durch die Coronavirus-Pandemie verwiesen. Die Bank of Mexico senkte den Tagesgeldsatz um 50 Basispunkte auf nun 5,0 Prozent. Der Beschluss fiel dabei einstimmig. Marktteilnehmer hatten mit einem solchen Schritt gerechnet. Es war die neunte Zinssenkung in Folge und die fünfte in diesem Jahr.

GELDPOLITIK JAPAN

Japans Zentralbankchef Haruhiko Kuroda will die große Bilanzsumme der Bank of Japan auch nach dem Abklingen der Coronavirus-Pandemie aufrechterhalten, weil sie ihr Inflationsziel von 2 Prozent noch nicht erreicht hat. "Die erweiterte Bilanz der Bank of Japan wird sich erst dann normalisieren, wenn das Preisstabilitätsziel erreicht ist", sagte Kuroda während einer virtuellen Veranstaltung, die gemeinsam von der Harvard Law School und dem Program on International Financial Systems veranstaltet wurde.

GELDPOLITIK USA

Die Präsidentin der Federal Reserve von Kansas City, Esther George, hat noch keine klare Vorstellung über die notwendigen weiteren geldpolitischen Schritte der US-Notenbank. Die hohe Unsicherheit über die wirtschaftliche Entwicklung im zweiten Halbjahr werde "Geduld und Weisheit" erfordern, sagte sie laut einem Redemanuskript. Sie sprach von "wahrscheinlich langanhaltenden Auswirkungen des Coronavirus-Schocks".

INNENPOLITIK USA

Einen Monat nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz hat das US-Repräsentantenhaus Pläne für eine weitreichende Polizeiform verabschiedet. Der am Donnerstag von der Kongresskammer beschlossene Gesetzestext hat allerdings keine Chance auf Umsetzung. Das Repräsentantenhaus wird von den oppositionellen Demokraten dominiert. In der anderen Kongresskammer - dem Senat - stellen die Republikaner die Mehrheit. Sie lehnen das Vorhaben der Demokraten ab.

KONJUNKTUR JAPAN

Kernverbraucherpreise Tokio Juni +0,2% (PROG: +0,2%) gg Vj

Verbraucherpreise Tokio Juni +0,3% gg Vj

Verbraucherpreise Tokio Juni -0,1% gg Vm

NIKE

Die Coronavirus-Krise hat dem Sportartikelhersteller Nike im vierten Quartal des Geschäftsjahres einen erheblichen Gewinn- und Umsatzrückgang beschert. Das Unternehmen verwies vor allem auf die zeitweise Schließung seiner Geschäfte und die daraus resultierenden negativen Auswirkungen. Die Aktie fiel im nachbörslichen Handel um 3,2 Prozent auf 98,15 Dollar. Wie der Adidas-Konkurrent mitteilte, wurde im Berichtszeitraum ein Verlust von 790 Millionen Dollar bzw. 51 US-Cent je Aktie verzeichnet. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres war noch ein Gewinn von 989 Millionen Dollar erzielt worden, entsprechend 62 Cent je Aktie. Die Analysten hatten lediglich mit einem Verlust je Anteilsschein von 8 Cent gerechnet. Der Umsatz fiel auf 6,31 Milliarden Dollar, nach 10,18 Milliarden Dollar im Vorjahr. Die Analysten hatten dem US-Konzern dagegen 7,3 Milliarden Dollar zugetraut.

