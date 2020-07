Die Stimmung in der japanischen Wirtschaft ist infolge der Corona-Pandemie im Juni auf den niedrigsten Wert seit elf Jahren gefallen. Wie aus dem sogenannten Tankan-Bericht der japanischen Notenbank hervorgeht, fiel der Sentiment-Index für die Großunternehmen des Landes auf minus 34 verglichen mit minus 8 in der vergangenen Umfrage im März. Ökonomen hatten in einem Konsens des Datendienstleisters Quick einen Wert von minus 31 erwartet.

BEZIEHUNGEN USA - DEUTSCHLAND

US-Präsident Donald Trump hat formal dem Abzug von rund 9.500 Soldaten aus Deutschland zugestimmt. Der Präsident habe entsprechende Planungen des Verteidigungsministeriums gebilligt, teilte Pentagon-Sprecher Jonathan Hoffman mit. Details dazu, wann der Abzug beginnen soll und wohin die Soldaten verlegt werden sollen, nannte der Sprecher nicht.

BOEING

muss weitere Stornierungen für ihren Problemflieger 737 Max verkraften. Die chinesische Flugzeug-Leasinggesellschaft BOC Aviation hat Orders für 30 Maschinen dieses Typs storniert und die Lieferung weiterer Flugzeuge verschoben.

FEDEX

Ein Boom bei den Online-Bestellungen während der Corona-Krise haben dem US-Paketdienstleister Fedex im vierten Geschäftquartal besser als erwartete Ergebnisse beschert. Das Unternehmen sprach von einem Bestellaufkommen wie zur Weihnachtszeit. Außerdem sind laut Fedex Anzeichen für eine Erholung der Weltwirtschaft von der Corona-Pandemie zu erkennen.

