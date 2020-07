Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den USA ist auf eine neue Rekordhöhe gestiegen. Innerhalb von 24 Stunden wurden 52.898 neue Ansteckungsfälle verzeichnet, wie die Johns-Hopkins-Universität mitteilte. Dies ist die höchste Zahl seit Ausbreitung des neuartigen Virus in die Vereinigten Staaten. Die USA sind das mit Abstand am härtesten von der Pandemie heimgesuchte Land der Welt.

Wegen des drastischen Wiederanstiegs von Corona-Infektionen dürfen Restaurants in Los Angeles und weiteren Städten Kaliforniens keine Gäste mehr im Inneren bewirten.

Angesichts steigender Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat die Palästinensische Autonomiebehörde eine fünftägige Abriegelung des gesamten Westjordanlands angekündigt.

VENEZUELA-KRISE

Im krisengeschüttelten Venezuela sollen am 6. Dezember Wahlen zur Nationalversammlung stattfinden. Diesen Termin setzte der nationale Wahlrat fest. Die Nationalversammlung ist das einzige Staatsorgan in dem südamerikanischen Land, das von der Opposition kontrolliert wird. Die größten Oppositionsparteien wollen die Wahl jedoch boykottieren. Sie werfen der Linksregierung von Staatschef Nicolás Maduro Manipulationen in der Organsation des Urnengangs vor.

FED-PROTOKOLL

Die US-Währungshüter haben sich bei ihrer Ratssitzung am 9. und 10. Juni mit einer weiteren Stützung der unter der Corona-Krise leidenden Wirtschaft beschäftigt. Zu den diskutierten Maßnahmen gehört, Wertpapiere mit längerer Laufzeit zu kaufen und detaillierter darzulegen, bei welchen Entwicklungen die Notenbank ihre Stützungsmaßnahmen auslaufen lassen würde, wie aus dem Protokoll der Sitzung hervorgeht. In der Sitzung ging es um mögliche Strategien, die Renditen der Treasurys auf eine bestimmte Höhe zu begrenzen, um so das Zinsniveau niedrig zu halten. Zunächst sollen aber andere Maßnahmen der Strategie der Notenbanker zum Einsatz kommen.

WIRTSCHAFTSPOLITIK CHINA

China hat angekündigt, seinen Markt für ausländische Unternehmen weiter zu öffnen. "In diesem Jahr wird die Regulierung ausländischer Beteiligungen an Finanzdienstleistungen wie Wertpapierhandel, Fonds- und Termingeschäften aufgehoben. In der Autobranche werden ab 2022 sämtliche Einschränkungen ausländischer Beteiligungen aufgehoben", sagte Chinas Botschafter in Deutschland, Wu Ken, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. China habe seit 2017 eine Negativliste für den Marktzugang eingeführt, die 63 Sektoren umfasst habe, betonte Wu. Die Zahl der Bereiche, in denen ausländische Investitionen eingeschränkt oder verboten seien, habe sich mittlerweile auf 33 reduziert.

INFLATION SÜDKOREA

Verbraucherpreise Juni unverändert (PROG: -0,1%) gg Vorjahr

Verbraucherpreise Juni +0,2% (PROG: unverändert) gg Vormonat

Verbraucherpreise Kernrate Juni +0,2% gg Vorjahr, unverändert gg Vormonat

US-AUTOMOBILABSATZ

Die Autohersteller haben in den USA im zweiten Quartal herbe Einbrüche verbucht. Rabattaktionen und Finanzierungsangebote reichten nicht aus, um die Schließung der Autohäuser und Fabriken während des Corona-Lockdowns zu kompensieren.

2. Quartal 2020 2019 Veränderung

gg Vorjahr

VOLKSWAGEN 69.933 98.736 -29%

BMW

PORSCHE 12.192 15.233 -19,9%

GENERAL MOTORS 492.489 k.A. -34%

FIAT CHRYSLER 367.086 597.685 -39%

HONDA 293.502 k.A. -27,9%

NISSAN 177.328 351.185 -49,5%

HYUNDAI 50.135* k.A. -22%

k.A. = keine Angabe

- Zahlen absolut.

BOEING

Die mit einem weltweiten Flugverbot belegte Boeing 737 Max hat erfolgreich eine Serie von Testflügen absolviert. Die dreitägige Testphase für die Maschine im US-Westküstenstaat Washington sei abgeschlossen, wie die US-Flugaufsichtsbehörde FAA mitteilte. Sie bezeichnete diese ersten Testflüge seit dem Flugverbot als "wichtigen Meilenstein" auf dem Weg zur Neuzulassung der Maschine.

