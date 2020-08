Die Bundesregierung hat eine Reisewarnung für die Region rund um Paris sowie die Mittelmeerregion erlassen. Vor nicht notwendigen, touristischen Reisen in die Hauptstadtregion Île de France einschließlich Paris sowie die Region Provence-Alpes-Côte-d'Azur werde wegen hoher Infektionszahlen mit dem Coronavirus derzeit gewarnt.

USA - PRÄSIDENTSCHAFTSWAHLKAMPF

Die US-Republikaner haben Donald Trump offiziell zu ihrem Präsidentschaftskandidaten gekürt.

AMERICAN WELL

Der US-Telemedizinkonzern hat bei der US-Börsenaufsicht SEC den Börsengang beantragt. Angaben zum Volumen des Börsengangs wurden nicht gemacht. Zudem kündigte die American Well Corp (Amwell) eine Kooperation mit Google Cloud an. Demnach sei Amwell der bevorzugte Partner von Google Cloud beim Thema Telemedizin, Google werde im Gegenzug der bevorzugte Cloud-Anbieter von Amwell. Zudem werde die Google LLC im Rahmen des Börsengangs für 100 Millionen US-Dollar Anteile an Amwell übernehmen.

QIAGEN

führt seinen neuen Covid-19-Test auf dem US-Markt ein. Hierbei soll es sich um einen einfach zu bedienenden, digitalen Test handeln, der auf einem portablen Gerät ausgeführt wird. Er soll in 10 Minuten Antikörper nachweisen können bei Menschen, die dem SARS-CoV-2 Virus, dem Auslöser von COVID-19, ausgesetzt waren.

FACEBOOK

Der US-Onlineriese und die französische Regierung haben einen Steuerstreit gegen die Zahlung von 106 Millionen Euro beigelegt.

TIKTOK

Im Streit um ein drohendes Verbot der Video-Plattform Tiktok haben die Betreiber die Regierung von US-Präsident Donald Trump verklagt. Das Unternehmen reichte am Montag wie angekündigt Klage bei einem Bundesgericht in Kalifornien ein. Sie richtet sich gegen ein Anfang August von Trump unterzeichnetes Dekret, das auf ein Verbot von Tiktok ab Mitte September hinausläuft, sollte der chinesische Mutterkonzern Bytedance die Plattform bis dahin nicht verkauft haben.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 25, 2020 01:43 ET (05:43 GMT)