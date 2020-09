Die australischen Behörden haben die strikten Ausgangsbeschränkungen in Melbourne, der zweitgrößten Stadt des Landes, verlängert. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist nicht stark genug zurückgegangen, um eine dritte Infektionswelle zu verhindern. Der Lockdown bleibt bis 28. September in Kraft.

INDIEN

Indien ist nun nach den USA das Land mit der weltweit zweithöchsten Zahl von registrierten Coronavirus-Infektionen. Laut einer auf Behördenangaben beruhenden Zählung der Nachrichtenagentur AFP wurden in Indien bis Montag insgesamt 4,2 Millionen Ansteckungsfälle gezählt. Das Land setzte sich damit vor Brasilien, wo es 4,12 Millionen erfasste Infektionsfälle gibt. In den USA liegt die Zahl der verzeichneten Coronavirus-Infektionen bei 6,25 Millionen.

JAPAN/SÜDKOREA

Nach seinem Durchzug durch Japan hat sich der mächtige Taifun "Haishen" weiter in Richtung Südkorea fortbewegt. "Haishen" hatte über Nacht etwas an Kraft verloren, war aber nach wie vor als "großer" und "starker" Sturm eingestuft. "Haishen" führte zu Stromausfällen in hunderttausenden Haushalten. Auch wurden hunderte Flüge gestrichen und zahlreiche Bahnverbindungen unterbrochen. Nach ersten Einschätzungen der japanischen Behörden vom Montagmorgen waren die Schäden durch "Haishen" jedoch weniger schlimm als befürchtet.

ÖLFÖRDERUNG USA

In den USA ist die Zahl der aktiven Ölförderstellen in der vergangenen Woche um eins auf 181 gestiegen. In der Vorwoche war die Zahl noch um drei gesunken, wobei sie in 22 der vergangenen 25 Wochen rückläufig war. Vor Jahresfrist gab es noch 738 aktive Ölförderanlagen in den USA.

INDEXÄNDERUNG

Die Aktien von Catalent, Etsy und Teradyne werden neu in den viel beachteten S&P-500-Index aufgenommen. Dafür müssen H&R Block, Coty und Kohl's ihre Plätze freimachen. Die Änderungen werden zum 21. September umgesetzt.

AMAZON

Amazon.com sperrt Auslandsverkäufe von Saatgut in den USA, nachdem im Sommer Tausende verdächtiger Pakete, viele davon mit Poststempel aus China, in Haushalten auf der ganzen Welt angekommen sind.

MICROSOFT / AMAZON

Das US-Verteidigungsministerium hat den 10 Milliarden Dollar schweren Cloud-Computing-Auftrag für Microsoft bestätigt. Das Pentagon vergab JEDI ursprünglich im Oktober 2019 an Microsoft, ungeachtet von Einwänden des Mitfinalisten Amazon, der dann im November aus Protest Klage erhob. Im April erteilte ein Bundesrichter dem Pentagon dann die Erlaubnis, die Angebote neu zu bewerten.

