Die japanischen Maschinenbauaufträge sind im Juli im Monatsvergleich um 6,3 Prozent gestiegen, stärker als mit 1,9 Prozent erwartet. Im Jahresvergleich liegen sie 16,2 Prozent niedriger.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 3,0 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände verringerten sich um 6,9 Millionen. Für die offiziellen Daten am Donnerstag erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 1,2 Millionen und bei Benzin ein Minus von 1,9 Millionen Barrel.

USA

Die verheerenden Busch- und Waldbrände an der Westküste der USA haben sich weiter ausgebreitet. Die Flammenmeere wüteten am Mittwoch in zahlreichen Regionen der Bundesstaaten Kalifornien, Oregon und Washington. Die betroffenen Gebiete reichten von Gegenden im Norden von Washington an der Grenze zu Kanada bis zum äußersten Süden von Kalifornien an der Grenze zu Mexiko.

AIR NEW ZEALAND

lässt wegen einer langsamer als erwarteten Erholung der Luftfahrtbranche seine 777-Flotte mindestens bis September 2021 am Boden. Eigentlich wollte Air New Zealand Ltd die Flotte bis Ende 2020 am Boden lassen. Die Airline hat sieben Maschinen des Typs 777-300 und acht Flugzeuge des Typs 777-200.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 10, 2020 01:51 ET (05:51 GMT)