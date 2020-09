METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.947,21 1.940,38 +0,4% +6,83 +28,3%

Silber (Spot) 26,86 26,73 +0,5% +0,13 +50,5%

Platin (Spot) 943,13 929,18 +1,5% +13,95 -2,3%

Kupfer-Future 3,05 3,03 +0,5% +0,02 +8,1%

Für den Goldpreis ging es um 0,7 Prozent auf 1.942 Dollar nach unten. Auf Wochensicht stand allerdings vor dem Hintergrund der Turbulenzen an den Aktienmärkten ein Plus zu Buche. "Gold sieht immer noch bullisch aus, aber es wird Mühe haben, die 2.000er-Marke wieder zu durchbrechen, bis der Dollar seinen Abwärtstrend fortsetzt", so Marktanalyst Edward Moya von Oanda.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

CORONA-PANDEMIE

- Brasilien

Brasilien hat mehr als sechs Monate nach dem ersten Coronavirus-Fall die Schwelle von 130.000 Corona-Toten überschritten. Am Freitag bestätigte das Gesundheitsministerium 874 Todesfälle und 43.178 Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden, was die Zahl der Todesfälle auf insgesamt 130.396 und die der Infizierten auf mehr als 4,2 Millionen stiegen ließ.

- Mexiko

Mexiko hat am Freitag die Marke von 70.000 Corona-Toten überschritten. Allein in den vergangenen 24 Stunden starben 534 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Erkrankung, womit die Gesamtzahl der Todesopfer auf 70.183 stieg, wie das Gesundheitsministerium mitteilte.

CHINA / DEUTSCHLAND

Nach dem Auftreten eines ersten Falls von Schweinepest in Deutschland hat China ein Importverbot für deutsches Schweinefleisch verhängt.

INNENPOLITIK PERU

Das peruanische Parlament hat am Freitag für die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Präsident Martín Vizcarra wegen einer mutmaßlichen Korruptionsaffäre gestimmt. Das Verfahren beginnt bereits kommende Woche.

BOEING

hat einen weiteren Schritt in Richtung einer Wiederzulassung seines Problemfliegers 737 Max gemacht. Die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) hat bereits am Freitag signalisiert, mit den von Boeing vorgenommenen Änderungen an Hard- und Software zufrieden zu sein.

GILEAD SCIENCES

Der US-Pharmakonzern bestätigt die Übernahme der Biotechfirma Immunomedics für 21 Milliarden US-Dollar. Zuvor hatte das Wall Street Journal von mit den Vorgängen vertrauten Personen erfahren, dass Gilead kurz davor sei, eine Vereinbarung zur Akquisition von Immunomedics Inc und deren Krebsmedikament Trodelvy abzuschließen. Gilead Sciences will 88 Dollar je Aktie in bar zahlen, Immunomedics gingen am Freitag bei 42,25 Dollar aus dem Handel.

MICROSOFT / TIKTOK

ist mit seinen Bestrebungen zur Übernahme der politisch umstrittenen Videoplattform Tiktok abgeblitzt. Der chinesische Mutterkonzern Bytedance habe am Sonntag mitgeteilt, den US-Zweig von Tiktok nicht an Microsoft verkaufen zu wollen, erklärte das US-Technologieunternehmen.

PFIZER / BIONTECH

Biontech SE und der US-Pharmakonzern Pfizer wollen ihre Impfstoffstudie in den USA ausweiten. Wie die Unternehmen gemeinsam mitteilten, haben sie bei der US-Arzneimittelbehörde FDA beantragt, die Phase-3-Studie ihres experimentellen Covid-19-Impfstoffs auf 44.000 Probanden von bisher 30.000 auszudehnen. Das breitere Feld an Probanden soll auch jüngere Menschen ab 16 Jahren umfassen.

