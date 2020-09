Die Ölpreise legten zu, was Teilnehmer einerseits als eine Erholungsbewegung nach den jüngsten Verlusten ansahen, zum anderen als Reaktion auf Hurrikan Sally, der sich der US-Golfküste nähert. Die IEA hat in ihrem Monatsbericht die Nachfrageprognosen gesenkt, damit aber nur wiederholt, was die Opec bereits am Vortag thematisiert hatte. Das Barrel der Sorte WTI gewann 2,8 Prozent auf 38,32 Dollar, Brent stieg um 2,4 Prozent auf 40,57 Dollar.

Am Mittwochmorgen geht es mit den Preisen weiter aufwärts, nachdem der US-Branchenverband API am späten Dienstag überraschend einen deutlichen Rückgang der Ölvorräte in den USA gemeldet hat. Die Akteure warten nun gespannt auf die offiziellen Daten des US-Energieministeriums am Mittwoch. Hier wird von einem leichten Anstieg der Vorräte ausgegangen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.959,62 1.955,38 +0,2% +4,25 +29,1%

Silber (Spot) 27,23 27,23 +0,0% +0,01 +52,6%

Platin (Spot) 974,95 977,95 -0,3% -3,00 +1,0%

Kupfer-Future 3,06 3,06 +0,1% +0,00 +8,5%

Der Goldpreis schwankte mit dem stabilen Dollar um das Vortagesniveau und blieb damit in der Spanne zwischen 1.920 und 1.980 Dollar je Feinunze. Zuletzt hatte das Edelmetall vor allem von einem schwächeren Dollar profitiert. Daneben stützten die geläufigen Unsicherheiten um Corona, Konjunktur und US-Wahlen. Die Feinunze gab 0,1 Prozent nach auf 1.954 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

INNENPOLITIK JAPAN

Das japanische Parlament hat den bisherigen Kabinettschef Yoshihide Suga zum neuen Ministerpräsidenten gewählt. Suga tritt die Nachfolge des langjährigen Regierungschefs Shinzo Abe an, der Ende August aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt erklärt hatte.

EXPORTE JAPAN

Im Jahresvergleich rutschten die Exporte im August um 14,8 Prozent ab, während im Juli noch ein Einbruch von 19,2 Prozent verzeichnet wurde. Volkswirte hatten für den August mit einem Rückgang von 15,3 Prozent gerechnet. Für einen Lichtblick sorgten die Ausfuhren nach China, die dank der höheren Nachfrage nach Maschinen zur Halbleiterfertigung um 5,1 Prozent zulegten. Die Exporte in die Vereinigten Staaten fielen wegen der schwächeren Ausfuhren von Motoren und Arzneimitteln um 21,3 Prozent.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 9,5 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich um 3,8 Millionen Barrel nach minus 6,9 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Zunahme von 0,8 Millionen und bei Benzin ein Minus von 0,8 Millionen Barrel.

TOURISMUSBRANCHE

Die internationale Tourismusbranche hat nach Angaben der Vereinten Nationen wegen der Corona-Pandemie einen historischen wirtschaftlichen Absturz im ersten Halbjahr 2020 verzeichnet. Wegen der vorübergehend fast vollständig zum Stillstand gekommenen Reiseaktivitäten habe die Tourismusbranche von Januar bis Juni einen Umsatzverlust von 460 Milliarden Dollar (388 Milliarden Euro) erlitten, erklärte die Welttourismusorganisation in Madrid.

H&M

beendet wegen Vorwürfen der Zwangsarbeit seine Beziehungen zu einem chinesischen Lieferanten. Die Beziehungen zu dem Garn-Produzenten Huafu sollten innerhalb der kommenden zwölf Monate auslaufen, kündigte das Unternehmen am Dienstag an. Auch will H&M nach eigenen Angaben keine Baumwolle mehr aus der chinesischen Provinz Xinjiang beziehen, wo laut Menschenrechtsaktivisten die muslimischen Uiguren von den Behörden massiv unterdrückt werden.

ADOBE

steigerte den Nettogewinn im dritten Quartal auf 955 (Vorjahr: 793) Millionen US-Dollar bzw. 1,97 (1,61) Dollar je Aktie. Auf bereinigter Basis wurde ein Gewinn von 2,57 (2,05) Dollar je Titel verbucht. Adobe hatte selbst 1,78 Dollar bzw. bereinigt etwa 2,40 Dollar je Aktie prognostiziert. Analysten hatten mit 1,93 Dollar je Anteilsschein bzw. 2,41 Dollar auf bereinigt Basis erwartet. Der Gesamtumsatz stieg von 2,83 Milliarden Dollar auf 3,23 Milliarden, wobei Adobe mit etwa 3,15 Milliarden gerechnet hatte. Analysten hatten 3,16 Milliarden Dollar erwartet.

APPLE

hat neue Versionen seiner Smartwatches und iPads vorgestellt. Neben der Apple Watch 6, die als Neuerung beispielsweise die Sauerstoffsättigung im Blut messen kann, wird es eine günstigere Apple Watch SE geben. Hinzu kommen das iPad der achten Generation und ein neues iPad Air.

FEDEX

Der boomende Onlinehandel hat dem US-Logistikkonzern Fedex ein hervorragendes Quartal beschert und Gewinn und Umsatz stärker steigen lassen als erwartet. In seinem Erstquartal verbuchte Fedex einen Umsatzsprung auf 19,3 von 17 Milliarden Dollar, während der bereinigte Nettogewinn um 60 Prozent auf 1,28 Milliarden Dollar kletterte. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,87 Dollar. Analysten hatten mit einem Umsatz von 17,5 Milliarden Dollar und einem Ergebnis je Aktie von 2,70 Dollar gerechnet.

MICROSOFT

will seine Dividende um rund 10 Prozent anheben. Investoren sollen künftig pro Quartal 56 Cent je Aktie erhalten, statt zuletzt 51 Cent, wie die Microsoft Corp mitteilte. Die neue Dividende soll erstmals am 10. Dezember ausgezahlt werden.

IPO SNOWFLAKE

Die Aktien des Cloud-Software-Anbieters Snowflake werden am Mittwoch bei einem Ausgabepreis von 120 US-Dollar ihr Börsendebüt an der New York Stock Exchange feiern. Der Preis liegt wegen der hohen Nachfrage deutlich über der erhöhten Preisspanne, die Snowflake nach Aussage von informierten Personen am Dienstag auf 100 bis 110 Dollar hochgenommen haben soll.

