Der Ölpreis verbuchte am Mittwoch den zweiten Tag in Folge deutliche Aufschläge. Die offiziellen Daten zu den US-Rohöllagerbeständen haben entgegen den Erwartungen einen Rückgang um 4,4 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche verzeichnet, was auf eine höhere Nachfrage hindeutet. Die Benzinbestände nahmen um rund 0,4 Millionen Barrel ab. Aber auch die Hurrikan-Saison treibt die Preise. Der Preis für ein Fass der Sorte WTI stieg um 5,0 Prozent auf 40,21 Dollar, Brent gewann 4,3 Prozent auf 42,26 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.943,89 1.963,20 -1,0% -19,31 +28,1%

Silber (Spot) 26,84 27,33 -1,8% -0,48 +50,4%

Platin (Spot) 951,25 974,00 -2,3% -22,75 -1,4%

Kupfer-Future 3,02 3,06 -1,2% -0,04 +7,0%

Der Goldpreis stieg nach den Fed-Aussagen zunächst auf 1.969 Dollar von zuvor 1.961 Dollar, kam im weiteren Verlauf jedoch wieder zurück und notierte schließlich 0,1 Prozent höher bei 1.958 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

RÜSTUNGSPOLITIK USA

Die USA wollen ihre Seestreitkräfte stark modernisieren und vergrößern. Verteidigungsminister Mark Esper stellte am Mittwoch ein Konzept vor, wonach die Marine in den kommenden Jahrzehnten von derzeit 293 auf 355 Schiffe erweitert werden soll. Zu der modernisierten Flotte sollen "autonome" Schiffe, U-Boote und Flugzeuge ohne Besatzung gehören.

NATURKATASTROPHEN USA

Sintflutartige Regenfälle, umgestürzte Bäume, überflutete Straßen und Häuser sowie Stromausfälle in hunderttausenden Haushalten: Hurrikan "Sally" hat an der Golfküste der USA für Chaos gesorgt. Der Wirbelsturm war am Mittwochmorgen (Ortszeit) im Bundesstaat Alabama auf Land geprallt. Er richtete dort sowie im Nordwesten des Nachbarstaats Florida schwere Schäden an.

SONY

wird seine Playstation 5 am 12. November in den USA und einigen anderen Ländern auf den Markt bringen. Sie wird in zwei Versionen erhältlich sein: mit Blu-ray-Laufwerk für 499 US-Dollar und ohne Blu-ray-Laufwerk für 399 Dollar. Ansonsten hat die billigere Version der Konsole die gleiche Hardware, beide werden weltweit am 19. November auf den Markt kommen.

