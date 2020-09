- Das FBI hat sich besorgt gezeigt, dass vor der US-Präsidentschaftswahl die gewalttätigen Konfrontationen zwischen verfeindeten politischen Gruppen zunehmen könnten. Der Direktor der Bundespolizei, Christopher Wray, sagte am Donnerstag in einer Kongressanhörung in Washington, seine Behörde sei beunruhigt über die gewachsenen Spannungen auf den Straßen und Gruppierungen, die Proteste "kapern", um zur Gewalt anzustacheln.

- Twitter verstärkt seinen Schutz der Nutzerkonten von Politikern und Journalisten. Die Konten sollten während der Wahl "ungefährdet und sicher" bleiben, erklärte das Sicherheitsteam des Unternehmens am Donnerstag. Der Kurzbotschaftendienst wird dazu den Angaben zufolge seine Systeme zur Entdeckung und Vereitelung von Hackerangriffen modernisieren.

INNENPOLITIK BOLIVIEN

Die bolivianische Übergangspräsidentin Jeanine Anez hat sich einen Monat vor den Wahlen aus dem Präsidentschaftsrennen zurückgezogen. Die rechtsgerichtete Politikerin will damit nach eigenen Worten zur Geschlossenheit des konservativen Lagers gegen den linksgerichteten Kandidaten Luis Arce beitragen.

QIAGEN

hat die verbliebenen 80,1 Prozent der Anteile an NeuMoDx Molecular, einem Entwickler von Diagnostikinstrumenten, für 248 Millionen US-Dollar in bar erworben.

BARRICK GOLD / UMWELTSCHUTZ CHILE

Ein Spezialgericht für Umweltfragen hat ein Großprojekt der kanadischen Barrick Gold zum Abbau von Gold und Silber endgültig verboten. Es verhängte außerdem eine Strafe in Höhe von umgerechnet 7,6 Millionen Euro gegen Barrick Gold.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 18, 2020 01:38 ET (05:38 GMT)