Der Goldpreis profitierte nicht von den Konjunktursorgen im Zusammenhang mit der Pandemie, sondern gab mit der andauernden Dollarstärke deutlich nach. Daneben dürfte er auch unter den Aussageben von US-Notenbanker Evans gelitten haben, der Zinserhöhungen thematisiert hatte. Die Feinunze verbilligte sich um 2,2 Prozent auf 1.862 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

AUSTRALIEN

Die australische Regierung ändert wegen der Auswirkungen der Corona-Krise ihre Haushaltspolitik. Statt sich auf das Erwirtschaften von Haushaltsüberschüssen zu konzentrieren, liegt die Priorität nun darauf, die Arbeitslosenquote nachhaltig unter 6 Prozent zu drücken.

USA

US-Präsident Donald Trump hat es abgelehnt, eine friedliche Machtübergabe im Fall seiner Wahlniederlage im November zuzusagen. Auf eine entsprechende Reporterfrage sagte Trump am Mittwoch im Weißen Haus lediglich: "Nun, wir werden sehen, was passiert."

JP MORGAN

Die US-Großbank steht offenbar kurz vor einer Milliardenzahlung zur Beilegung von Manipulationsvorwürfen. In den Gesprächen mit der Justiz und den Regulierungsbehörden wegen der Manipulation von Preisen für Rohstoffe und Anleihen nähere sich die Bank einem Vergleich, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Einer der Informanten sagte, JP Morgan würde rund 1 Milliarde Dollar zahlen.

TIKTOK

will ein Verbot in den USA vor Gericht abwenden. Die Tiktok Inc hat ein Bundesgericht in Washington D.C. angerufen, um die Blockade der beliebten chinesischen Videoplattform durch US-Präsident Trump aus Gründen der nationalen Sicherheit zu verhindern.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/raz

(END) Dow Jones Newswires

September 24, 2020 01:31 ET (05:31 GMT)