Die Wiederzulassung der nach zwei Abstürzen seit anderthalb Jahren mit einem weltweiten Flugverbot belegten Boeing 737 MAX rückt näher: Nach Angaben der EU-Flugaufsichtsbehörde Easa könnte die Maschine "bis zum Jahresende" grünes Licht für Flüge in Europa bekommen. Der Chef der US-Flugaufsicht (FAA), Steve Dickson, will darüberhinaus am kommenden Mittwoch persönlich an einem Testflug teilnehmen.

GOOGLE

Zwei Jahre nach dem Bekanntwerden dutzender Fälle sexueller Belästigung hat das Mutterhaus Alphabet eine Einigung auf neue Richtlinien verkündet. Demnach wird Google 310 Millionen Dollar zur Förderung der Gleichstellung, Vielfalt und Inklusion investieren.

KIOXIA

Das von der Beteiligungsgesellschaft Bain angeführte Konsortium hat den für den 6. Oktober geplanten Börsengang des japanischen Chipherstellers Kioxia abgesagt. Gründe seien die jüngsten Kursverluste an den Börsen und die neue Welle der Corona-Infektionen. Mit einer erwarteten Marktkapitalisierung von 20 Milliarden US-Dollar wäre es einer der größten Börsengänge des Jahres gewesen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 28, 2020 01:42 ET (05:42 GMT)