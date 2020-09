Der Index der Frühindikatoren ist im August von 100,3 im Juli auf 100,9 gestiegen.

FIAT CHRYSLER

zahlt in den USA eine Strafe von 9,5 Millionen Dollar an die US-Börsenaufsicht SEC. Damit wird der Vorwurf aus dem Weg geräumt, Investoren mit Angaben über interne Prüfungen zum Abgaskontrollsystem fehlinformiert zu haben.

HERTZ GLOBAL HOLDINGS

Nach gut einem Monat im Amt ist CFO R. Eric Esper zurückgetreten. Zuvor hatte im August schon Finanzvorstand Jamere Jackson den Autovermieter verlassen. Neu im Amt ist nun der 38 Jahre alte Manager Kenny Cheung, der seit 2018 bei Hertz im Finanzbereich tätig ist.

NTT DOCOMO / NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE

Nippon Telegraph and Telephone Corp (NTT) will seine Mobilfunktochter NTT Docomo privatisieren und wieder vollständiger Eigentümer werden. NTT besaß am 31. März 66,2 Prozent der Stimmrechte an NTT Docomo und eine Transaktion könnte NTT bis zu 40 Milliarden US-Dollar kosten. Die börsennotierten Aktien von NTT Docomo hatten zuletzt zusammen einen Wert von fast 30 Milliarden Dollar.

WALMART

will offenbar in großem Stil in Indien einsteigen. Der US-Einzelhandelskonzern verhandle über eine mögliche Investition von 20 bis 25 Milliarden Dollar in das geplante "Super-App-Geschäft" der dortigen Tata Group, berichtet die indische Zeitung Mint. Bei einem Einstieg würden die beiden Konzerne die neue digitale Plattform gemeinsam betreiben, über die Produkte verkauft werden sollen und die auch Zahlungsdienstleistungen anbieten soll.

===

