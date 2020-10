Unter dem Strich tat sich bei den Devisenkursen wenig. Der Dollar profitierte nur zwischenzeitlich leicht von seinem Status als sicherer Hafen angesichts der derzeitigen politischen und wirtschaftlichen Unwägbarkeiten. Am Ende des Tages gab der Dollar-Index aber um 0,1 Prozent nach. Der Euro erholte sich im Gegenzug von seinem kurzzeitigen Fall unter die Marke von 1,17 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 40,27 40,22 +0,1% 0,05 -29,2%

Die Ölpreise zeigten sich uneinheitlich. Hier bremste die Befürchtung, dass die Corona-Pandemie die Nachfrage nach Öl zurückgehen lässt. Gestützt wurde der Preis der US-Sorte WTI von den wöchentlichen US-Lagerdaten, die überraschend die dritte Woche in Folge einen Rückgang zeigten, wohingegen mit einem moderaten Anstieg gerechnet wurde. Die Benzinbestände legten entgegen der Erwartung leicht zu. Der Preis für ein Barrel US-Sorte WTI stieg um 1,7 Prozent auf 39,95 Dollar. Brentöl fiel um 0,2 Prozent auf 40,95 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.892,54 1.885,90 +0,4% +6,64 +24,7%

Silber (Spot) 23,64 23,23 +1,8% +0,42 +32,5%

Platin (Spot) 905,43 892,05 +1,5% +13,38 -6,2%

Kupfer-Future 3,03 3,03 +0,1% +0,00 +7,4%

Der Goldpreis fiel um 0,6 Prozent auf 1.889 Dollar. Vor der Debatte Trump-Biden hätten viele Anleger Gold zur Absicherung gekauft; diese Positionen seien wieder aufgelöst worden, sagte Jeffrey Halley von Oanda. Rein aus Sicht der Finanzmärkte betrachtet sei die Debatte "ohne Zwischenfälle" verlaufen.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR +++++

KONJUNKTUR INDONESIEN

Die indonesischen Kernverbraucherpreise sind im September um 1,86 Prozent zum Vorjahr gestiegen nach einem Plus von 2,03 Prozent im August.

KONJUNKTUR JAPAN

Die Stimmung in der japanischen Wirtschaft war in den drei Monaten per Ende September nicht mehr ganz so pessimistisch wie in den Quartalen davor. Wie aus dem Wirtschaftsbericht Tankan der Notenbank hervorgeht, stieg der Stimmungsindex für die Großunternehmen im September auf minus 27 von minus 34 im Juni. Dies war die erste Verbesserung der Stimmung unter den großen Herstellern seit elf Quartalen. Der Wert fiel etwas schwächer als die Prognose von minus 23 aus. Für Dezember lautet die Erwartung auf minus 17.

ALLSTATE

streicht 3.800 Stellen oder rund 8 Prozent der gesamten Belegschaft. Im Zuge des Jobabbaus und Büroschließungen rechnet der Versicherer mit einer Belastung vor Steuern von 290 Millionen Dollar. Ein Teil der Stellenstreichungen, etwa 25 bis 30 Prozent, sei darauf zurückzuführen, dass es infolge des Corona-Shutdowns weniger Unfälle gegeben habe, erklärte Allstate. Daher sei eine geringere Anzahl von Mitarbeitern notwendig.

AMERICAN AIRLINES/UNITED AIRLINES

Die beiden Fluggesellschaften haben gegenüber ihren Mitarbeitern angekündigt, mit dem Abbau von insgesamt mehr als 32.000 Stellen zu beginnen, nachdem Demokraten und Republikaner sich nicht auf ein neues Corona-Hilfspaket einigen konnten.

BOEING

ist einer möglichen Wiederzulassung seiner mit einem Flugverbot belegten 737 Max ein weiteres Stück näher gekommen. Der Chef der Luftfahrtaufsicht FAA gab den von dem Hersteller vorgenommenen Umbaumaßnahmen an der Maschine ein vorläufiges, persönliches Okay, nachdem er selbst einen der Testflüge durchgeführt hatte.

