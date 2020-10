METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.905,27 1.906,15 -0,0% -0,88 +25,6%

Silber (Spot) 23,76 23,93 -0,7% -0,17 +33,1%

Platin (Spot) 889,70 900,50 -1,2% -10,80 -7,8%

Kupfer-Future 3,04 2,86 -0,9% -0,03 +0,4%

Der Goldpreis wurde gestützt vom leicht nachgebenden Dollar. Die Feinunze eroberte im US-Handel die Marke von 1.900 Dollar zurück und kostete zuletzt 1,0 Prozent mehr, 1.905 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR +++++

USA

Die US-Demokraten haben ein 2,2 Billionen US-Dollar schweres Konjunkturprogramm durch das Repräsentantenhaus geboxt. Allerdings wird das Stimuluspaket im US-Senat, wo die Republikaner die Mehrheit haben, nicht einmal beraten werden, Mehrheitsführer Mitch McConnell hat es bereits als zu teuer abgelehnt. Die Demokraten zeigten sich in der Wahl allerdings uneinig. Eine Handvoll Demokraten stimmten nicht für das Konjunkturprogramm, sodass die Zustimmung insgesamt mit 214 zu 207 Stimmen knapper als erwartet ausfiel. Zudem liegen die Demokraten noch weit von der Summe entfernt, die das Weiße Haus mit 1,6 Billionen Dollar bereit ist auszugeben.

KONJUNKTUR AUSTRALIEN

Der australische Einzelhandelsumsatz ist im August saisonbereinigt um 4,0 Prozent gesunken, während Ökonomen ein Minus von 4,2 Prozent geschätzt hatten.

KONJUNKTUR JAPAN

Die japanische Arbeitslosenquote lag im August wie erwartet bei 3,0 Prozent.

PRÄSIDENTSCHAFTSWAHL USA

US-Präsident Donald Trump sträubt sich nach dem chaotischen ersten Fernsehduell mit seinem Wahl-Herausforderer Joe Biden gegen Regeländerungen bei den Debatten. Die für die Organisation der Präsidentschaftsdebatten zuständige Kommission hatte angekündigt, nach dem viel kritisierten Debattenauftakt zwischen Trump und Biden die Regeln verschärfen zu wollen. Geplant seien "zusätzliche Instrumente, um die Ordnung aufrecht zu erhalten".

INDEXÄNDERUNG S&P-500

Die Aktie von Pool Corp, einem Anbieter von Pools und Pool-Zubehör, wird per Handelsbeginn am 7. Oktober in den S&P-500-Index aufgenommen. Dafür muss E*Trade Financial seinen Platz räumen. Hintergrund ist, dass E*Trade von Morgan Stanley übernommen wird.

AMAZON

hat im Zuge seiner Tests von Mitarbeitern mehr als 19.000 Infizierte mit dem Coronavirus in den eigenen Reihen entdeckt. Das seien aber weniger als erwartet, teilte der US-Konzern mit. Amazon testet seine Mitarbeiter seit März und hat vor einem Monat damit begonnen, eigene Labore für die Tests hochzufahren, um bis November auf 50.000 Tests täglich zu kommen. Amazon betonte, gemäß der Infektionsquote in der Bevölkerung hätte die Zahl der betroffenen Mitarbeiter eigentlich bei 33.952 liegen müssen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2020 02:02 ET (06:02 GMT)