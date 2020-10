Wegen der stark steigenden Zahl an Corona-Neuinfektionen hat New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio die Wiedereinführung von Restriktionen in neun Stadtvierteln angekündigt. "Heute ist leider kein Tag zum Feiern", sagte de Blasio am Sonntag. Er werde beim Gouverneur des Bundesstaates New York, Andrew Cuomo, die Schließung aller nicht dringend notwendiger Geschäfte und aller Schulen in den betroffenen Gegenden beantragen.

PRÄSIDENTSCHAFTSWAHLKAMPF USA

- Nach der Corona-Infektion von US-Präsident Donald Trump hat dessen Wahlkampfteam vorübergehend alle seine geplanten Auftritte auf Eis gelegt. Die bislang angekündigten Wahlkampfveranstaltungen würden verschoben oder sollten virtuell abgehalten werden, erklärte Wahlkampfmanager Bill Stepien am Freitag. Der negativ auf das Virus getestete Vizepräsident Mike Pence plane dagegen, seine Wahlkampfveranstaltungen fortzusetzen, fügte Stepien hinzu.

- Präsident Trump hat die bislang schwächste Unterstützung bei seinen Bemühungen um eine Wiederwahl nach der strittigen Debatte mit seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden. Wie eine Umfrage von Wall Street Journal und NBC News ergab, liegt Biden mit 53 zu 39 Prozent um 14 Punkten vorne. Sie wurde unter registrierten Wählern zwei Tage nach dem TV-Duell durchgeführt, aber noch bevor bekannt wurde, dass Trump positiv auf Covid-19 getestet wurde.

SANKTIONEN BELARUS

Die USA haben wegen der umstrittenen Präsidentschaftswahl in Belarus Sanktionen gegen acht Regierungs- und Behördenvertreter des Landes verhängt.

USA / VIETNAM

Die US-Administration hat eine Untersuchung der Handelsaktivitäten Vietnams eingeleitet, da sie das Land für Währungsmanipulationen verantwortlich macht. Dabei beruft sie sich auf dasselbe Handelsgesetz, das die USA bei der Einführung weitreichender Zölle auf chinesische Importe angewendet haben.

COCA-COLA

Coca-Cola stellt im Zuge seiner coronabedingten Portfolio-Straffung seine Kokoswasser-Marke Zico bis zum Jahresende ein. Außerdem erwägt der Getränkekonzern, einige weniger populäre Versionen von Coca Cola und Diet Coke zu streichen. Einer Unternehmenssprecherin zufolge werde der Konzern seine Marken auf stark nachgefragte reduzieren.

