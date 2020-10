Öl verteuerte sich massiv. WTI-Öl gewann zum Settlement 5,9 Prozent auf 39,22 Dollar je Fass, das war der stärkste Anstieg seit Mai. Brent stieg um 5,5 Prozent auf 41,44 Dollar. Zur allgemein zuversichtlichen Stimmung kam laut Marktbeobachtern, dass die Ölpreise in der Vorwoche starke Verluste von rund 8 Prozent eingefahren hatten, so dass es hier nun auch eine Gegenbewegung gegeben habe. Rückenwind für die Ölpreise lieferte auch der an Stärke zunehmende Tropensturm Delta, der sich zu einem Hurrikan entwickeln und die Ölproduktion im Golf von Mexiko beeinträchtigen könnte. Zudem berichteten Reporter, dass sich in US-Städten wie Dallas der Verkehr zu Rush-Hour-Zeiten bereits wieder normalisiert habe. Der Benzinverbrauch habe vergangene Woche den höchsten Stand seit August erreicht.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.911,00 1.913,20 -0,1% -2,20 +25,9%

Silber (Spot) 24,30 24,43 -0,5% -0,13 +36,1%

Platin (Spot) 897,70 899,28 -0,2% -1,58 -7,0%

Kupfer-Future 2,97 2,96 +0,1% +0,00 +4,9%

Auch der Goldpreis legte mit dem leichteren Greenback zu um 0,7 Prozent auf 1.912 Dollar je Feinunze, das war ein Zweiwochenhoch.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

CORAONA-PANDEMIE USA

Wegen der stark steigenden Zahl an Corona-Neuinfektionen müssen die Schulen in neun New Yorker Stadtvierteln wieder schließen. Ab Dienstag blieben alle öffentlichen und privaten Schulen in den betroffenen Gebieten in den Bezirken Queens und Brooklyn geschlossen, teilte der New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo mit.

STURMWARNUNG USA

Der Hurrikan "Delta" bedroht die mexikanische Yukatan-Halbinsel und den Süden der USA. Der Wirbelsturm befand sich nach Angaben des US-Hurrikanzentrums am Montagabend (Ortszeit) südwestlich von Jamaika und bewegte sich auf die US-Golfküste zu. Den Experten zufolge wird er in den kommenden Stunden an Stärke zunehmen und voraussichtlich Dienstagabend (Ortszeit) im Nordosten der Yucatan-Halbinsel auf Land treffen. Dort besteht eine Hurrikan-Warnung.

NAHOST-KONFLIKT

Als Reaktion auf einen Raketenangriff aus dem Gazastreifen hat die israelische Armee nach eigenen Angaben Ziele der radikalislamischen Hamas attackiert. Aus palästinensischen Sicherheitskreisen hieß es, durch den Luftangriff in Rafah am Montagabend habe es Schäden, aber keine Verletzten gegeben.

GELDPOLITIK AUSTRALIEN

Die australische Notenbank hält an ihrer Geldpolitik fest, prüft aber weiter Optionen zur Ankurbelung der Wirtschaft. Der Rat der Reserve Bank of Australia (RBA) ließ den Leitzins auf dem Rekordtief von 0,25 Prozent und bestätigte auch die Zielrendite für die dreijährige Staatsanleihe bei ebenfalls 0,25 Prozent. Der Rat überlege weiterhin, wie eine zusätzliche geldpolitische Lockerung die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen unterstützen könne, erklärte Gouverneur Philip Lowe.

KONJUNKTUR PHILIPPINEN

Verbraucherpreise Sep +2,3% gg Vorjahr (PROG +2,3%)

Verbraucherpreise Kernrate Sep +3,2% gg Vorjahr

KONJUNKTUR SÜDKOREA

Verbraucherpreise Sep +1,0% (PROG: +0,7%) gg Vorjahr

Verbraucherpreise Sep +0,7% (PROG: +0,4%) gg Vormonat

Verbraucherpreise Kernrate Sep +0,6% gg Vorjahr, -0,3% gg Vormonat

EXXON MOBIL

Der Öl- und Gasriese hat am Montag die Streichung von 1.600 Arbeitsplätzen in Europa angekündigt. Das Unternehmen begründete den Schritt mit den wirtschaftlichen Folgen durch die Corona-Pandemie. Der Abbau von elf Prozent der Stellen in Europa soll bis Ende nächsten Jahres erfolgen.

