Die US-Arzneimittelaufsichtsbehörde FDA hat die Hoffnung auf die schnelle Zulassung eines Corona-Impfstoffs gedämpft. Die Behörde veröffentlichte am Dienstag ihre Richtlinien für die beschleunigte Zulassung eines Corona-Impfstoffs. Demnach müssen die Hersteller, die einen Impfstoff in der dritten und letzten Testphase an tausenden Menschen erproben, eine Nachbeobachtungszeit von mindestens zwei Monaten nach der zweiten Impfdosis einplanen, um ausreichend Daten "zur Bewertung des Risiko-Nutzen-Profils eines Impfstoffs" zu erheben.

PRÄSIDENTSCHAFTSWAHL USA

US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden will im Falle seines Wahlsiegs die von "Mächten der Finsternis" verursachte Spaltung des Landes überwinden. Er wolle sich als Präsident dafür einsetzen, "den Hass und die Angst" in den USA zu beenden, sagte Biden am Dienstag in einer Rede am Ort der Bürgerkriegsschlacht von Gettysburg im Bundesstaat Pennsylvania.

ISRAEL

In Israel haben sich am Dienstagabend wieder hunderte Menschen über eine Einschränkung des Demonstrationsrechts hinweggesetzt und gegen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu demonstriert. In Jerusalem stellten sich die Demonstranten an Straßen und Plätzen auf. Die meisten von ihnen trugen Masken und hielten Abstand, viele hatten israelische Flaggen dabei. In Tel Aviv beteiligten sich hunderte Menschen an den Protesten.

GENERAL ELECTRIC

Die US-Börsenaufsicht SEC hat dem Konzern eine "Wells Notice" zugestellt, wonach die Behörde eine Zivilklage wegen möglicher Verstöße gegen die Wertpapiergesetze erwäge. Die SEC und das Justizministerium untersuchen die Buchführung von GE seit etwa zwei Jahren, nachdem das Unternehmen hohe Abschreibungen im Zusammenhang mit ihrem Versicherungsgeschäft und dem Stromgeschäft offengelegt hatte.

FACEBOOK

Die Online-Netzwerke Facebook und Instagram verschärfen ihr Vorgehen gegen die QAnon-Bewegung, die Verschwörungstheorien verbreitet und US-Präsident Donald Trump unterstützt. Wie der Konzern am Dienstag mitteilte, sollen künftig alle Facebook-Seiten und -Gruppen sowie alle Instagram-Konten mit Verbindungen zu QAnon entfernt werden, "selbst wenn sie keinen gewalttätigen Inhalt haben".

MICROSOFT

Social-Media-Unternehmen sollten nach Ansicht von Microsoft-Chef Satya Nadella einen stärkeren Fokus auf Internetsicherheit legen. Microsoft habe Erfahrung auf diesem Gebiet und hätte diese bei der Video-Sharing-App Tiktok eingebracht, hätte der Softwarekonzern den Zuschlag für die Übernehme des US-Geschäftes von Tiktok erhalten.

