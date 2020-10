Die US-Notenbank wird Durchsetzungsmaßnahmen gegen die Citigroup einleiten und verlangt von der Bank, "mehrere seit langem bestehende Mängel" zu korrigieren. In einer Erklärung kündigte die Fed eine Unterlassungsanordnung an, die die Citigroup verpflichtet, ihr unternehmensweites Risikomanagement und ihre internen Kontrollen zu verbessern.

FACEBOOK / US-WAHL

will unter anderem mit einem Werbeverbot gegen irreführende Informationen über den Ausgang der US-Präsidentschaftswahl vorgehen. Kurz nach Schließung der Wahllokale am 3. November darf in dem Online-Netzwerk keine Werbung für politische oder soziale Belange mit Bezug zu dem Urnengang geschaltet werden. Einträge, die vorschnell einen der Kandidaten zum Sieger erklärten oder die Auszählungsergebnisse in Zweifel zögen, sollen mit Hinweisen auf zuverlässige Informationen von Medien und Wahlbehörden versehen werden.

SAMSUNG ELECTRONICS

hat im dritten Quartal von stärkeren Smartphone-Verkäufen und der besseren Nachfrage in der Unterhaltungselektronik profitiert. Samsung rechnet mit einem Wachstum beim konsolidierten operativen Gewinn von etwa 12,2 bis 12,4 Billionen Won (rund 8,9 bis 9,0 Milliarden Euro) nach 7,78 Billionen im Vorjahr. Beim Umsatz stellen die Südkoreaner 65 bis 67 (Vorjahr: 62) Billionen Won in Aussicht. Analysten hatten bereits gute Nachrichten erwartet und prognostizierten nach einer Schätzung von S&P Global Market Intelligence einen operativen Gewinn von etwa 10,1 Billionen Won und einen Umsatz von 63,5 Billionen.

WALT DISNEY

Der aktivistische Investor Daniel Loeb soll laut einem Bericht den US-Medienkonzern Walt Disney dazu drängen, die Dividendenzahlung dauerhaft auszusetzen und das Geld in seinen Streaming-Dienst zu investieren. Denn der Unterhaltungsgigant müsse sich auf eine massive Verlagerung der Branche einstellen.

