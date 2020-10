US-Präsident Donald Trump will nach seiner Corona-Infektion bereits dieses Wochenende wieder voll in den Wahlkampf einsteigen. "Ich denke, ich werde versuchen, am Samstag eine Kundgebung abzuhalten, wenn wir genug Zeit haben, das zu organisieren", sagte Trump. Er habe jedenfalls vor, "eine Kundgebung wahrscheinlich in Florida am Samstagabend" zu veranstalten.

USA - WAHLKAMPF

Nach der Corona-Infektion von US-Präsident Donald Trump wollen die oppositionellen Demokraten ein Kongressgremium schaffen, das die Amtsfähigkeit von Präsidenten prüfen soll.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 09, 2020 01:44 ET (05:44 GMT)