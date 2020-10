organisiert sich neu. Durch die Umstrukturierung wird dem Streaming-Geschäft stärkeres Gewicht verliehen. Ganz im Gegensatz zu anderen Konzernsparten boomte das Geschäft mit der noch relativ jungen Streaming-Plattform Disney+ in der Krise. In der neuen Struktur wird der Vertrieb aller Filme, Serien, Sportsendungen und anderer Inhalte in einer einzigen Konzernabteilung gebündelt. Wegen der Milliardenverluste in der Corona-Krise hatte der Konzern vor zwei Wochen die Streichung von 28.000 Jobs in den USA angekündigt.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 13, 2020 01:43 ET (05:43 GMT)