METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.905,48 1.907,80 -0,1% -2,32 +25,6%

Silber (Spot) 24,28 24,28 +0,0% +0,01 +36,1%

Platin (Spot) 865,40 868,50 -0,4% -3,10 -10,3%

Kupfer-Future 3,08 3,09 -0,1% -0,00 +9,0%

Der Goldpreis stieg trotz der Dollar-Aufschläge und lag wieder oberhalb der 1.900er Marke. Zuletzt verteuerte sich die Feinunze um 0,3 Prozent auf 1.907 Dollar. Ähnlich wie beim Dollar sprachen Händler von Käufen bedingt durch das Bedürfnis nach Sicherheit wegen der Corona-Krise in Europa.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

US-WAHL

- Weniger als drei Wochen vor dem Termin der US-Präsidentschaftswahl hält der Ansturm auf die Wahllokale an. Inzwischen haben mehr als 17,8 Millionen US-Bürger von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, ihren Stimmzettel schon vor dem 3. November abzugeben, wie es am Donnerstag auf der spezialisierten Internetseite US Elections Project hieß.

- US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat Amtsinhaber Donald Trump vorgeworfen, auch nach seiner eigenen Coronavirus-Infektion weiterhin "nichts" gegen die Pandemie zu unternehmen. Mehr als 210.000 Menschen seien in den USA an den Folgen dieser Infektion gestorben - "und was tut er? Nichts", sagte Biden im Sender ABC über Trump. "Er trägt immer noch keine Masken".

RIO TINTO

hat im dritten Quartal mit 24.800 Tonnen 18 Prozent weniger Kupfer als im Vorjahreszeitraum raffiniert, nachdem die Mine Kennecott in Utah Probleme mit einem Schmelzofen erlitten hatte. Der Abbau von Kupfer sank um 18 Prozent auf 129.600 Tonnen. Rio Tinto hält aber an der Prognose fest, 2020 135.000 bis 175.000 Tonnen raffiniertes Kupfer herzustellen. Auch die Prognose für die Eisenerzproduktion bestätigte Rio Tinto. Im dritten Quartal gab diese um 1 Prozent auf 86,4 Millionen Tonnen nach.

YOUTUBE

Weniger als drei Wochen vor der US-Präsidentschaftswahl verschärft auch die zu Google gehörende Videoplattform Youtube ihr Vorgehen gegen die QAnon-Bewegung, die Verschwörungstheorien verbreitet und US-Präsident Donald Trump unterstützt. Youtube werde seine Richtlinien ausweiten, um Inhalte zu verbieten, bei denen einzelne Menschen oder Gruppen Ziel von Verschwörungstheorien werden, erklärte das Unternehmen. Vor wenigen Tagen waren bereits die Online-Netzwerke Facebook und Instagram gegen QAnon vorgegangen.

