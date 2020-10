Die Türkei hat laut Medienberichten erstmals das von Russland gekaufte S400-Raketenabwehrsystem getestet. Die türkische Armee habe einen Testabschuss in der nördlichen Provinz Sinop am Schwarzen Meer vorgenommen, berichtete der regierungsnahe türkische Fernsehsender A Haber am Freitag. Der Kauf des Raketensystems im vergangenen Jahr hat zu einem heftigen Streit zwischen den Nato-Partnern Türkei und USA geführt.

INNENPOLITIK NEUSEELAND

Überwältigender Sieg für Regierungschefin Jacinda Ardern bei der Parlamentswahl in Neuseeland: Die Labour-Partei der linksgerichteten Premierministerin wird ersten Ergebnissen zufolge die absolute Mehrheit erreichen.

INNENPOLITIK BOLIVIEN

Der linksgerichtete Kandidat Luis Arce liegt bei der Präsidentschaftswahl Nachwahlbefragungen zufolge vorne. Laut einer Nachwahlbefragung des privaten Fernsehsenders Unitel kommt Arce auf 52,4 Prozent der Stimmen, weit vor seinem Hauptrivalen, dem konservativen Ex-Präsidenten Carlos Mesa mit 31,5 Prozent.

US-FISKALPOLITIK

Die Corona-Krise hat den US-Haushalt voll im Griff. Wie das Finanzministerium mitteilte, hat sich das Haushaltsdefizit im Fiskaljahr 2019/20 per 30. September auf den Rekordwert von 3,1 Billionen US-Dollar verdreifacht.

US- GELDPOLITIK

Der Präsident der Federal Reserve Bank of New York, John Williams, ist trotz der anhaltenden Herausforderungen durch die Coronavirus-Pandemie weiterhin optimistisch für die Entwicklung der US-Wirtschaft. "Ich denke, die Fundamentaldaten für die US-Wirtschaft sind wirklich gut", so Williams in einer virtuellen Veranstaltung zur kommunalen Entwicklung. Die US-Notenbank müsse "weiterhin alles tun, was notwendig ist", um die Wirtschaft und das Finanzsystem zu unterstützen.

US-WIRTSCHAFTSPOLITIK

Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, hat dem Weißen Haus eine Frist für die Einigung auf ein weiteres Coronavirus-Hilfspaket gesetzt. Das Weiße Haus solle seine Ernsthaftigkeit zeigen und innerhalb von 48 Stunden eine Einigung über die verbleibenden Streitpunkte anstreben.

KONJUNKTUR CHINA

Industrieproduktion Sep +6,9% (PROG: +5,8%) gg Vorjahr

Einzelhandelsumsatz Sep +3,3% gg Vorjahr

Anlageinvestitionen Städte Jan-Sep +0,8% (PROG: +0,9%) gg Vorjahr

China Industrieproduktion Sep +1,18% gg Vormonat

KONJUNKTUR JAPAN

Exporte Sep -4,9% (PROGNOSE: -1,3%) gegenüber Vorjahr

Importe Sep -17,2% gegenüber Vorjahr

Handelsbilanz Sep Überschuss 675 Mrd JPY (PROGNOSE: Überschuss 1,03 Bill JPY)

HOCHTIEF

Die australische Tochter Cimic verkauft 50 Prozent ihrer Beteiligung an der australischen Bergbautochter Thiess an Fonds, die von Elliott Advisors beraten werden. Cimic zufolge wird die Transaktion 1,7 Milliarden bis 1,9 Milliarden australische Dollar (1,03 Milliarden bis 1,15 Milliarden Euro) in bar in Cimics Kassen spülen und die Bilanz des Konzerns stärken.

TRATON/NAVISTAR

Die Übernahme des US-Lkw-Herstellers Navistar durch Traton ist einen großen Schritt weitergekommen. Beide Unternehmen eine grundsätzliche Einigung darüber erzielt, dass Traton im Wege einer Fusion alle verbleibenden Aktien von Navistar zu einem Preis von 44,50 US-Dollar je Aktie kaufen wird. Traton hält bisher 16,8 Prozent an Navistar.

ALIBABA

übernimmt er für rund 3,6 Milliarden US-Dollar eine Kontrollmehrheit an dem chinesischen Hypermarkt-Betreiber Sun Art Retail Group.

