ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 40,57 40,83 -0,6% -0,26 -28,6%

Brent/ICE 42,42 42,62 -0,5% -0,20 -30,8%

Am Ölmarkt pendelten die Preise auf und ab. Die Blicke waren auf die Opec gerichtet. Hier gab es ein vorbereitendes Treffen vor der nächsten regulären Sitzung am 1. Dezember. In einer Stellungnahme bekräftigte das Kartell zwar die vereinbarten Produktionskürzungen, dies konnte die Preise jedoch nicht stützen. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 0,6 Prozent auf 40,64 Dollar. Für Brent ging es um 1,3 Prozent auf 42,39 Dollar nach unten.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.902,07 1.904,30 -0,1% -2,23 +25,4%

Silber (Spot) 24,47 24,53 -0,2% -0,05 +37,1%

Platin (Spot) 860,03 863,95 -0,5% -3,93 -10,9%

Kupfer-Future 3,09 3,09 -0,0% -0,00 +9,2%

Der Goldpreis konnte die Freitagsverluste nicht wieder aufholen. Der Preis für die Feinunze notierte nahezu unverändert bei 1.902 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

INNENPOLITIK USA

Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, und Finanzminister Steven Mnuchin sind sich bei ihren Gesprächen über ein weiteres Corona-Hilfspaket näher gekommen. Es seien weitere Differenzen aus dem Weg geräumt worden, sagte der Sprecher von Pelosi.

NATURKATASTROPHEN USA

Nach einem Beben der Stärke 7,5 ist für Teile des US-Bundesstaates Alaska eine Tsunami-Warnung ausgerufen worden. Das Beben ereignete sich nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS am Montag vor der Südküste des Bundesstaates.

MEDIGENE

hat mit der Cytovant Sciences HK Limited einen Servicevertrag abgeschlossen, um die Entwicklung eines Herstellungsverfahrens für dendritische Zell (DC)-Impfstoffe zu unterstützen. Die finanziellen Bedingungen des Vertrags wurden nicht offengelegt.

BHP

hat in seinem ersten Geschäftsquartal per Ende September 2 Prozent mehr Rohstoffe gefördert. Den Produktionsausblick für das laufende Geschäftsjahr 2020/21 hielt BHP weitgehend stabil.

FORD

droht in Europa wegen der Verfehlung der CO2-Ziele der EU eine hohe Geldbuße. Die Gesamtbilanz der Ford-Flotte in Europa wird in diesem Jahr die Grenzwerte der Europäischen Union verfehlen, wie der Kölner Stadt-Anzeiger berichtete. Grund sei der Rückruf der neuen Plug-in-Hybride des Modells Kuga, der die Emissionsbilanz der gesamten Ford-Flotte in Europa deutlich verschlechtert habe.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 20, 2020 01:59 ET (05:59 GMT)