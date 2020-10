Durch die von der Coronavirus-Pandemie Anfang des Jahres ausgelösten Markturbulenzen sind nach Aussage des stellvertretenden Fed-Chairman Randal Quarles Schwächen im US-Finanzsystem zu Tage getreten, die die Regulierungsbehörden nun zu beheben versuchen. "Obwohl schnelles und entschlossenes politisches Handeln die Märkte erfolgreich beruhigt hat, bedeutet dies nicht, dass unsere Arbeit abgeschlossen ist", sagte Quarles laut Redetext. "Das Covid-Ereignis offenbarte ein Bankensystem, das diesem Schock mit begrenzter Unterstützung des öffentlichen Sektors recht gut standgehalten hat, und ein Nicht-Bankensystem, das wesentlich anfälliger war."

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 0,6 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 5,4 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 1,6 Millionen Barrel nach minus 1,5 Millionen eine Woche zuvor.

verstärkt sich mit der Übernahme von Parsley Energy für 4,5 Milliarden US-Dollar, wie der Käufer mitteilte.

Das US-Justizministerium hat am Dienstag eine Kartellrechtsklage gegen Google eingereicht. Darin wird dem Internetgiganten vorgeworfen, sich wettbewerbswidrig verhalten zu haben, um seine Quasi-Monopole bei Internetsuchen und passender Werbung zu erhalten, die Eckpfeiler seines Geschäftsmodells bilden. Das geht aus den bei einem Bundesgericht in Washington D.C. eingereichten Unterlagen hervor.

will den Umsatz bei seiner Open-Source-Softwaretochter Red Hat in den kommenden drei Jahren verdoppeln. Red Hat habe in den vergangenen Quartalen ein jährliches Umsatzwachstum von über 15 Prozent verzeichnet, sagte CEO Arvind Krishna auf der Tech-Live-Konferenz des Wall Street Journal. Damit sei der Softwarehersteller auf dem besten Weg, die Einnahmen von mehr als 3 Milliarden US-Dollar, die es zum Zeitpunkt seiner Übernahme durch IBM hatte, zu verdoppeln.

ist im dritten Quartal nach einem starken ersten Halbjahr erheblich langsamer gewachsen. Der Konzern verfehlte deutlich die Erwartungen der Analysten. Der Streaminganbieter meldete für das dritte Quartal 2,2 Millionen neue Abonnenten. Analysten hatten mit 3,35 Millionen gerechnet. Netflix verdiente im dritten Quartal 790 Millionen US-Dollar nach 665 Millionen im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis je Aktie erreichte 1,74 Dollar nach zuvor 1,47 Dollar. Der Analystenkonsens hatte auf 2,12 Dollar gelautet. Der Umsatz stieg auf 6,44 Milliarden Dollar gegenüber 5,25 Milliarden im Vorjahr. Hier hatten die Beobachter 6,37 Milliarden prognostiziert.

hat im dritten Quartal den Umsatz um 52 Prozent auf 678,7 Millionen Dollar gesteigert und dabei vom Nutzerwachstum auf Snapchat sowie mehr Werbekunden während der Coronavirus-Pandemie profitiert. Die Factset-Konsensschätzung für den Umsatz lag bei 557 Millionen US-Dollar.

hat im dritten Quartal und beim Ausblick auf das kommende Quartal die Markterwartungen übertroffen. Der Nettogewinn lag bei 1,35 Milliarden US-Dollar bzw. 1,45 Dollar je Aktie gegenüber 1,43 Milliarden Dollar bzw. 1,49 Dollar je Titel im Vorjahr. Der Umsatz stieg auf 3,82 Milliarden Dollar von zuvor 3,77 Milliarden. Analysten hatten nur mit einem Gewinn von 1,28 Dollar je Aktie gerechnet bei einem Umsatz von 3,44 Milliarden Dollar.

