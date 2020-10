Die Ölpreise erholten sich von den kräftigen Vortagesabgaben. Dabei stützten Hoffnungen auf ein Stimuluspaket. Zudem halfen Aussagen von Russlands Präsident Wladimir Putin , der für sein Land eine Verschiebung der für Januar angedachten Produktionserhöhungen nicht ausschloss. Teilnehmer sprachen daneben auch von einer technischen Erholung. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI kletterte um 1,6 Prozent auf 40,68 Dollar, Brent gewann 1,8 Prozent auf 42,48 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.905,81 1.904,10 +0,1% +1,71 +25,6%

Silber (Spot) 24,63 24,78 -0,6% -0,14 +38,0%

Platin (Spot) 888,33 885,38 +0,3% +2,95 -8,0%

Kupfer-Future 3,15 3,15 -0,3% -0,01 +11,3%

Der Goldpreis gab mit der Dollar-Erholung nach. Die Feinunze verlor 1 Prozent auf 1.905 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

CHINA / USA

Wegen des geplanten Verkaufs von US-Raketen an Taiwan hat China mit Vergeltung gedroht. In Abhängigkeit von der weiteren Entwicklung werde es eine "legitime und notwendige Antwort" auf diesen Rüstungsdeal geben, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Peking. Das Geschäft schicke ein "sehr falsches Signal" an "separatistische" Kräfte in Taiwan und füge den Beziehungen zwischen den USA und China "schweren" Schaden zu.

USA / IRAN

Wegen des Vorwurfs von Einmischungen in die US-Präsidentschaftswahl hat die Regierung in Washington Sanktionen gegen Teheran verhängt. Die Strafmaßnahmen richten sich gegen fünf iranische Organisationen, wie das US-Finanzministerium am Donnerstag mitteilte. Dabei handelt es sich um die mächtigen Revolutionsgarden sowie die ihnen untergeordneten Al-Kuds-Brigaden, ein Institut und zwei Medienorganisationen.

US-PRÄSIDENTSCHAFTSWAHL

US-Präsident Donald Trump wird am Samstag im Bundesstaat Florida seine Stimme für die Präsidentschaftswahl abgeben. "Präsident Trump plant, am Samstag in West Palm Beach, Florida, im Voraus zu wählen", erklärte sein Sprecher Judd Deere am Donnerstag. West Palm Beach an Floridas Atlantikküste ist neben dem Weißen Haus Trumps offizieller Wohnort. Der einst in New York gemeldete Immobilienmogul besitzt dort ein Golfresort.

KONJUNKTUR JAPAN

Kernverbraucherpreise Sep -0,3% (PROG: -0,4%) gg Vj

Verbraucherpreise Sep unverändert gg Vj

Verbraucherpreise Sep -0,1% gg Vm

KONJUNKTUR NEUSEELAND

3Q Verbraucherpreise +0,7% (PROGNOSE: +0,9%) gg Vorquartal

3Q Verbraucherpreise +1,4% (PROGNOSE: +1,7%) gg Vorjahr

INTEL

hat im abgelaufenen Quartal mit Umsatz und Gewinn massiv enttäuscht. Die Aktie sackte nachbörslich um rund 10 Prozent ab. Der Gewinn sank um 28 Prozent auf 4,3 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 Dollar. Analysten hatten im Factset-Konsens mit 1,11 Dollar gerechnet. Der Umsatz fiel um fast 5 Prozent auf 18,3 Milliarden Dollar zu. Hier hatte die Analystenschätzung auf 18,54 Milliarden gelautet. Verantwortlich für den Rückgang war vor allem auch das Umsatzminus bei Servern von 10 Prozent.

GOLDMAN SACHS

Im Korruptionsverfahren um den malaysischen Staatsfonds 1MDB hat Goldman Sachs seine Verstrickung eingeräumt und wird im Rahmen eines Vergleichs an vier Länder Strafen im Gesamtvolumen von fast 3 Milliarden Dollar zahlen. Die Anwälte von Goldman erklärten dem Bundesgericht in Brooklyn, die Tochtergesellschaft der Bank in Malaysia bekenne sich der Verletzung des Foreign Corrupt Practices Act schuldig, der es US-Unternehmen verbietet, Bestechungsgelder an Regierungsbeamte im Ausland zu zahlen.

GILEAD

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat das antivirale Medikament Remdesivir zur Behandlung von Covid-19-Patienten offiziell zugelassen. Dies sei ein "wichtiger wissenschaftlicher Meilenstein in der Covid-19-Pandemie", erklärte FDA-Sprecher Stephen Hahn am Donnerstag. Im Mai hatte das Medikament, das vom US-Konzern Gilead unter dem Namen "Veklury" vertrieben werden soll, bereits eine Ausnahmegenehmigung für die Behandlung von Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus erhalten.

HUAWEI

An dem chinesischen IT- und Telekommunikationsausrüster Huawei sind die US-Exportbeschränkungen und die Auswirkungen der weltweiten Covid-19-Pandemie nicht spurlos vorübergegangen. Zwar legen die Umsätze auch im dritten Quartal immer noch zu, allerdings nicht mehr in dem Tempo wie im Vorquartal. Wie das in Shenzhen ansässige Unternehmen mitteilte, stiegen die Einnahmen in den ersten neun Monaten 2020 im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Jahres 2019 um 9,9 Prozent auf 671,3 Milliarden Yuan (85 Milliarden Euro). Obwohl Huawei die Ergebnisse für das dritte Quartal nicht einzeln ausweist, zeigt die Berechnung des Wall Street Journal, dass die Umsätze im vergangenen Dreimonatszeitraum um 3,7 Prozent gestiegen sind, während im Vorquartal noch ein Wachstum von 22 Prozent bilanziert wurde.

