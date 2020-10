Die Ölpreise erholten sich von den Dreiwochentiefs des Vortages. Der Preis für ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI stieg um 2,3 Prozent auf 39,45 Dollar. Vor allem der Tropensturm "Zeta" im Golf von Mexiko sorgte für Preisauftrieb. Die gut ausgefallenen Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter hätten zudem etwas Nachfragefantasie entfacht, hieß es. Im asiatischen Geschäft am Mittwoch fallen die Preise aber bereits wieder deutlich. In den USA sind die Rohöllagerbestände in der zurückliegenden Woche um 4,6 Millionen Barrel deutlich gestiegen, wie aus Daten eines Brancheverbands am späten Dienstag hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich ebenfalls deutlicher.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.906,17 1.904,70 +0,1% +1,48 +25,6%

Silber (Spot) 24,45 24,28 +0,7% +0,17 +37,0%

Platin (Spot) 886,20 879,85 +0,7% +6,35 -8,2%

Kupfer-Future 3,10 3,09 +0,2% +0,01 +9,8%

Der Goldpreis legte mit der grassierenden Corona-Pandemie um 0,3 Prozent auf 1.908 US-Dollar zu. Auch der leicht fallende Dollar half etwas.

ROHÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 4,6 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Zuwachs von 0,6 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich um 2,3 Millionen Barrel nach minus 1,6 Millionen. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Zunahme von 0,2 Millionen und bei Benzin ein Minus von 0,7 Millionen Barrel.

WÄHRUNGSPOLITIK CHINA

Chinesische Banken haben die Verwendung des antizyklischen Faktors zur Bestimmung der täglichen Yuan-Fixings ausgesetzt. Das wird als Bereitschaft der Führung in Peking gesehen, eine Abwertung der Landeswährung zuzulassen.

