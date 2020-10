Brasiliens Zentralbank hat ihren Leitzins auf dem Rekordtief von 2,00 Prozent belassen, obwohl die Inflation in den vergangenen Monaten wieder angestiegen ist. Zugleich signalisierte sie, dass sie den Zinssatz noch für einige Zeit auf diesem niedrigen Niveau belassen werde.

GELDPOLITIK JAPAN

Die Bank of Japan (BoJ) hat ihre Geldpolitik unverändert gelassen und auch ihre Einschätzung bestätigt, wonach sich die Wirtschaft des Landes allmählich von den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie erholt. Sie unterstrich aber, dass sie weitere Maßnahmen ergreifen werde, sollte dies notwendig werden. Die BoJ geht davon aus, dass das BIP im Fiskaljahr per Ende März 2021 um 5,5 Prozent schrumpfen wird. Im Juli hatte die Prognose noch auf minus 4,7 Prozent gelautet.

KONJUNKTUR JAPAN

Der japanische Einzelhandelsumsatz ist im September zum Vorjahr 8,7 Prozent höher ausgefallen.

AMGEN

hat im dritten Quartal bei steigendem Umsatz 3,1 Prozent mehr verdient als in der Vorjahresperiode. Der Pharmahersteller meldete einen Nettogewinn von 2,02 Milliarden Dollar, verglichen mit 1,97 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Mit dem bereinigten Gewinn von 4,37 Dollar pro Aktie übertraf Amgen die Konsensprognose 3,80 Dollar. Die Einnahmen stiegen von 5,74 Milliarden auf 6,42 Milliarden Dollar.

EBAY

Der milliardenschwere Verkauf des Kleinanzeigengeschäfts und der E-Commerce-Boom haben dem Online-Marktplatz Ebay ein starkes drittes Quartal beschert. Umsatz und Gewinn legten zu und übertrafen die Erwartungen der Analysten. Zugleich hob Ebay den Jahresausblick an.

ELI LILLY

Laut einer im New England Journal of Medicine veröffentlichten Studie zeigten Covid-19-Patienten, die einen experimentellen Antikörper des US-Pharmaherstellers bekamen, geringere Symptombelastung und mussten seltener im Krankenhaus behandelt werden als solche, die nur ein Placebo verabreicht bekamen. Ebenfalls am Mittwoch machte Lilly eine Vereinbarung mit der US-Regierung bekannt, wonach diese 300.000 Dosen des noch nicht zugelassenen Medikaments Bamlanivimab für 375 Millionen Dollar erwirbt.

GILEAD

Das zur Behandlung von Corona-Patienten genutzte antivirale Medikament Remdesivir hat den Umsatz von Gilead im dritten Quartal um fast 900 Millionen Dollar gesteigert. Der Konzern meldete einen 17-prozentigen Anstieg der Einnahmen auf 6,6 Milliarden Dollar.

REGENERON

Bei der Suche nach einem Arzneimittel gegen das Coronavirus sind neue klinische Tests mit dem Antikörper-Cocktail REGN-COV2 nach Angaben des US-Pharmakonzerns Regeneron positiv ausgefallen.

SHIMAO SERCVICES

Der Shanghaier Immobilienverwalter erlöst mit seinem Börsengang 9,76 Milliarden Hongkong-Dollar (etwa 1,07 Milliarden Euro).

TIFFANY/LVMH

hat bei seiner geplanten Übernahme durch LVHM einem niedrigeren Preis zugestimmt. Damit endet der Streit zwischen den beiden Luxuskonzernen, der ausbrach, nachdem die Coronavirus-Pandemie die Branche erschüttert hatte. Gemäß den neuen Vertragsbedingungen zahlt LVMH nun 131,50 Dollar pro Aktie statt 135 Dollar, wie informierte Personen sagen. Damit spart der französische Luxusgüterkonzern etwa 430 Millionen Dollar.

VISA/MASTERCARD

Der US-Kreditkartenkonzern Visa hat im vierten Geschäftsquartal ein gestiegenes Bezahl-Volumen verzeichnet. Allerdings litt der Konzern genauso wie der Konkurrent Mastercard wegen der Corona-Pandemie unter den sinkenden Ausgaben bei internationalen Reisen. Der Nettogewinn belief sich auf 2,14 Milliarden Dollar. Auf bereinigter Basis sank der Gewinn je Aktie auf 1,12 von 1,47 Dollar. Experten hatten dem Unternehmen nur 1,09 Dollar zugetraut. Einen konkreten Ausblick für kommendes Jahr gab Visa wegen der Unsicherheiten nicht.

