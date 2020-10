Wenige Tage vor der Präsidentschaftswahl in den USA ist im Land ein Rekordwert bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Binnen 24 Stunden wurden 91.295 neue Ansteckungsfälle erfasst. Damit wurde zum ersten Mal die Schwelle von 90.000 Neuinfektionen innerhalb eines Tages gebrochen.

KONJUNKTUR JAPAN

Die japanische Industrieproduktion ist im September zum Vormonat um 4,0 Prozent gestiegen, stärker als mit 3,1 Prozent erwartet. Die Arbeitslosenquote betrug 3,0 Prozent. Hier waren 3,1 Prozent prognostiziert worden. Die Kernverbraucherpreiese gingen wie erwartet im Oktober zum Vorjahr um 0,5 Prozent zurück.

KONJUNKTUR SÜDKOREA

Der Index der Frühindikatoren in Südkorea erreichte im September einen Wert von 101,3 nach 100,9 im August.

AMAZON

Dank eines erhöhten Online-Gechäfts in Zeiten der Pandemie und des starken Geschäfts des Cloud-Dienstes Amazon Web Services (AWS) legte der Umsatz im dritten Quartal um 37 Prozent auf 96,1 Milliarden Dollar und damit auf einen Rekordwert zu. Der Gewinn erreichte 6,3 Milliarden Dollar. Analysten hatten im Konsens mit einem Umsatz von 92,8 Milliarden Dollar und einem Gewinn von 3,8 Milliarden Dollar gerechnet. Für das laufende Weihnachtsquartal stellt Amazon einen Umsatz von 112 bis 121 Milliarden Dollar und einen operativen Gewinn von 1 bis 4,5 Milliarden Dollar in Aussicht. Im Ausblick enthalten sind rund 4 Milliarden Dollar an Kosten im Zusammenhang mit Covid-19.

EXXON

will im Laufe des nächsten Jahres 15 Prozent der Stellen weltweit abbauen, darunter 1.900 Jobs in den USA. Der Ölgigant hatte zunächst den Stellenabbau im Heimatmarkt angekündigt und dann auf Nachfrage hinzugefügt, dass er 2021 von der Streichung von rund 14.000 Stellen weltweit ausgeht.

FACEBOOK

hat im dritten Quartal von einem starken Anzeigengeschäft profitiert und steigerte Umsatz und Ergebnis deutlich und übertraf die Erwartungen der Analysten. Das soziale Netzwerk erwartet zudem ein starkes viertes Quartal. Der Umsatz stieg um 22 Prozent auf 21,47 Milliarden Dollar. Beobachter hatten 19,8 Milliarden prognostiziert. Facebooks Gewinn kletterte auf 7,85 (6,1) Milliarden Dollar.

GOOGLE

Die Google-Mutter Alphabet hat im dritten Quartal wieder zu Wachstum bei den Werbeeinnahmen zurückgefunden. Die Werbeerlöse stiegen auf 37,1 (Vorjahr: 33,8) Milliarden Dollar. Der Gesamtumsatz stieg um 14 Prozent auf 46,2 Milliarden Dollar; Analysten hatten 42,8 Milliarden prognostiziert. Der Nettogewinn stieg auf 11,25 (7,1) Milliarden Dollar. Das Ergebnis je Aktie fiel deutlich über den Analystenerwartungen aus.

NETFLIX

hat den Monatspreis für sein beliebtestes Angebot erhöht - erstmals seit Anfang 2019. Damit reagiert der populäre Streaming-Dienst auf das wachsende Angebot von billigeren Alternativen.

STARBUCKS

hat im vierten Geschäftsquartal in der Region Americas bedingt durch die Corona-Pandemie ein flächenbereinigtes Umsatzminus von 9 Prozent verbucht, das war besser als Analysten erwartet hatten. Starbucks verbuchte Gewinn von 392,6 (Vorjahr: 802,9) Millionen Dollar. Auf bereinigter Basis übertraf Starbucks die Prognosen. Der Umsatz sank auf 6,2 (6,7) Milliarden Dollar. Im laufenden Geschäftsjahr 2020/21 will Starbucks den weltweiten Umsatz um 18 bis 23 Prozent steigern.

TWITTER

hat im dritten Quartal hat dank höherer Werbeeinnahmen mehr umgesetzt und unerwartet einen Gewinn erzielt. Allerdings blieb das Nutzerwachstum deutlich hinter den Erwartungen zurück. Im Berichtszeitraum kamen 1 Million täglich aktive Nutzer im Vergleich zum Vorquartal hinzu, womit die Gesamtzahl auf 187 Millionen stieg. Es war der geringste Zuwachs seit der Konzern Ende 2017 damit begonnen hat, diese Kennziffer zu berichten. Analysten hatten mit 196 Millionen Nutzern gerechnet. Twitter steigerte den Umsatz um 14 Prozent auf 936 Millionen US-Dollar, weil die Werbetreibenden mehr Geld für Anzeigen ausgaben. Der Nettogewinn sank auf 28,7 (36,5) Millionen. Analysten hatten einen Verlust von 76 Millionen Dollar befürchtet.

WALMART

hat angekündigt, in den USA sein Waffen- und Munitionssortiment aus den Verkaufsregalen zu entfernen. Die Artikel sollen vorübergehend nur noch auf Anfrage an die Kunden verkauft werden. Im Osten der USA war es zuletzt nach tödlichen Polizeischüssen auf einen Afroamerikaner zu Unruhen gekommen. Das Unternehmen will mit der Maßnahme die Sicherheit für seine Mitarbeiter und Kunden erhöhen.

