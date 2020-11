Australiens Zentralbank hat ihre Leitzinsen gesenkt und ein Programm zur quantitativen Lockerung angekündigt. Die Reserve Bank of Australia senkte ihre Cash Rate um 15 Basispunkte auf 0,10 Prozent und legte ein QE-Programm für 100 Milliarden australische Dollar auf. Nach Angaben von RBA-Gouverneur Philip Lowe wurden außerdem der Bankeinlagensatz um 10 Basispunkte auf 0,00 Prozent und die Zielrendite dreijähriger Staatsanleihen gesenkt. Ziel der Maßnahmen ist laut Lowe, die Nachfrage zu stützen und die Genesung des Arbeitsmarkts von der Corona-Krise zu unterstützen.

INFLATION SÜDKOREA

Verbraucherpreise Okt +0,1% (PROG: +0,7%) gg Vorjahr

Verbraucherpreise Okt -0,6% (PROG: unverändert) gg Vormonat

Verbraucherpreise Kernrate Okt -0,3% gg Vorjahr, -0,7% gg Vormonat

CITIGROUP

Der Chief Risk Officer der Citigroup, Brad Hu, verlässt die US-Bank. Das Risikomanagement des Geldhauses werde überarbeitet, teilte die drittgrößte US-Bank mit.

MONDELEZ

Der Süßigkeitenhersteller kommt in den Schwellenländern wieder besser ins Geschäft, nachdem die Corona-Krise mit ihren Zwangsschließungen für Monate die Umsatzentwicklung belastet hat. Im dritten Quartal stiegen die Einnahmen um 4,9 Prozent auf 6,67 Milliarden US-Dollar. Auf vergleichbarer Basis stiegen die Umsätze in den Schwellenländern dabei um 5,3 Prozent und in den Industrienationen um 3,8 Prozent. Die erhöhte Nachfrage werde sich für eine gewisse Zeit fortsetzen, glaubt Mondelez.

NUTRIEN

Der Düngemittelhersteller Nutrien hat im dritten Quartal einen Verlust von 587 Millionen US-Dollar geschrieben, nachdem es im Vorjahreszeitraum noch ein Gewinn von 141 Millionen Dollar war. Wertberichtigungen vor allem im Phosphat-Geschäft von insgesamt 823 Millionen Dollar belasteten das Ergebnis. Der Umsatz stieg auf 4,21 Milliarden von 4,17 Milliarden Dollar.

PAYPAL

Der Bezahldienstleister profitiert von der Zunahme digitaler Zahlungen als Folge der Corona-Pandemie. Nach einem überraschend gut verlaufenen dritten Quartal traut sich das Unternehmen im Geschäftsjahr mehr zu. Für das dritte Quartal meldete Paypal einen Nettogewinn von 1,02 Milliarden Dollar bzw 0,86 Dollar je Aktie. Im vergleichbaren Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 462 Millionen Dollar bzw 0,39 Dollar je Aktie verdient. Bereinigt lag das Ergebnis je Aktie bei 1,07 Dollar und übertraf damit die Konsensschätzung der Analysten, die bei 0,94 Dollar gelegen hatte. Auch der Umsatz überraschte mit netto 5,46 (Vorjahr: 4,38) Milliarden Dollar positiv.

TIKTOK/SONY

Nutzer der Online-Plattform Tiktok können ihre Videos künftig noch vielfältiger gestalten: Das Unternehmen hat eine Zusammenarbeit mit dem US-Musikkonzern Sony Music angekündigt.

TWITTER

Gründer Jack Dorsey kann den Kurznachrichtendienst weiter als CEO führen. Der im Frühjahr gegründete Boardausschuss hat sich für die Beibehaltung der aktuellen Managementstruktur mit Dorsey an der Spitze ausgesprochen. Dorsey bleibt damit nach der Kritik des aktivistischen Investors Elliott Management an der Spitze von Twitter. Allerdings, so Twitter weiter, habe sich der Ausschuss für Änderungen im Management ausgesprochen.

LENOVO

Die hohe Nachfrage nach PC hat Lenovo im zweiten Geschäftsquartal einen Gewinnsprung machen lassen. Der chinesische Computerhersteller steigerte den Nettogewinn um 53 Prozent auf 310 Millionen US-Dollar. Analysten hatten dem Unternehmen für die drei Monate per Ende September nur 229 Millionen Dollar zugetraut. Die Umsätze stiegen um 7,4 Prozent auf 14,52 Milliarden Dollar. Hier wurde am Markt nur 13,95 Milliarden erwartet.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2020 02:01 ET (07:01 GMT)