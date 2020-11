Die positive Entwicklung an den Aktienmärkten gab den Ölpreisen weiterh Rückenwind. Zudem stützten Berichte, wonach die Förderkürzungen der Opec+ verlängert werden könnten. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 2,3 Prozent auf 37,66 Dollar, für Brent ging es um 1,9 Prozent auf 39,71 Dollar nach oben. Im asiatischen Geschäft am Mittwoch legen die Preise weiter zu.

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.897,83 1.909,30 -0,6% -11,47 +25,1%

Silber (Spot) 23,70 24,28 -2,4% -0,57 +32,8%

Platin (Spot) 862,95 874,03 -1,3% -11,08 -10,6%

Die Unsicherheit über den Ausgang der US-Wahl und die möglichen Komplikationen im Zuge der Auszählung verhalfen dem Gold, das als sicherer Hafen gilt, zu kleineren Gewinnen. Begünstigt wurde die Entwicklung aber auch vom nachgebenden Dollar. "Wenn die US-Wahlen ohne Zwischenfälle verlaufen, dann könnte Gold unter andauernden Abwärtsdruck geraten, weil es dann in anderen Anlageklassen deutlich nach oben gehen dürfte", so Analyst Jeffrey Halley von Oanda. Die Feinunze erhöhte sich um 0,6 Prozent auf 1.907 Dollar.

KONJUNKTUR CHINA

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Oktober verbessert. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor erhöhte sich auf 56,8 (September: 54,8) Punkte. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex war im Oktober auf 56,2 (Vormonat: 55,9) Punkte gestiegen. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet.

ROHÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 8,0 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich um 2,5 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch veröffentlicht erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Zunahme von 1,1 Millionen und bei Benzin ein Minus von 1,0 Millionen Barrel.

