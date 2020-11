Der Dollar gab anfängliche kräftige Gewinne im Verlauf wieder ab. Der Dollar-Index sank um 0,1 Prozent. Das Wahlergebnis bleibe ungewiss, was die Aussicht auf einen langen und umkämpften Wahlausgang erhöhe und den "sicheren Hafen Dollar" tendenziell stützen sollte, hieß es. "Ein zweites Trump-Mandat wird sich wahrscheinlich weiter als positiv für den Dollar erweisen, während ein Biden-Sieg den Greenback dazu zwingen könnte, einen Teil seiner Erholung abzugeben", merkte die Unicredit an.

Die Ölpreise zogen im Gefolge der Aktienkurse kräftig an. Stützend wirkte der Rückgang der US-Rohöllagerbestände, den die staatliche Energy Information Administration gemeldet hatte. Analysten hatten mit einem Anstieg der Vorräte gerechnet. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI erhöhte sich um 4,0 Prozent auf 39,15 Dollar, Brent legte um 3,8 Prozent auf 41,23 Dollar zu.

Der Goldpreis sank um 0,5 Prozent auf 1.899 Dollar je Feinunze. Investoren seien mit großen Gold-Positionen in die Wahl gegangen und verkauften nun das Edelmetall angesichts der bestehenden Unsicherheiten und schichteten in den liquideren Dollar um. "Wir haben mehr Ungewissheit als gedacht, und solange diese bestehen bleibt, wird sich der Dollar in einer guten Position befinden, während Gold zu kämpfen haben wird", hieß es von der Saxo Bank.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

CORONAPANDEMIE

Am Tag nach der US-Präsidentschaftswahl hat die Zahl der verzeichneten Coronavirus-Neuinfektionen in den Vereinigten Staaten einen neuen Höchststand erreicht. Wie die Johns-Hopkins-Universität mitteilte, wurden fast 100.000 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden erfasst.

US-WAHL

Die Wahlbeobachtermission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hat die von US-Präsident Donald Trump erhobenen Wahlbetrugsvorwürfe scharf kritisiert. "Grundlose Anschuldigungen systematischer Defizite, insbesondere durch den amtierenden Präsidenten" schadeten dem "Vertrauen der Öffentlichkeit in die demokratischen Institutionen", erklärte die Beobachtermission.

Nach der US-Präsidentschaftswahl ist Amtsinhaber Donald Trump auch im umkämpften Bundesstaat Pennsylvania vor Gericht gezogen, um die Stimmauszählung zu stoppen. Trumps Wahlkampfteam erklärte, per Klage eine Aussetzung der Auszählung erreichen zu wollen. Das Wahlkampfteam sprach von mangelnder "Transparenz" in den Wahllokalen. Auch gegen eine weitere Stimmauszählung im Bundesstaat Michigan zog Trump vor Gericht.

US-KLIMAPOLITIK

US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden will im Fall seines Wahlsiegs den Austritt der USA aus dem Pariser Klimaabkommen schon an seinem ersten Amtstag wieder rückgängig machen.

SCHWEINGRIPPE KANADA

In Kanada hat sich erstmals ein Mensch mit dem H1N2-Virus, einer seltenen Form der Schweinegrippe, infiziert.

EXPEDIA

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben dem Reiseportal im dritten Quartal schwer zu schaffen gemacht. Das US-Unternehmen meldete einen hohen Verlust, der allerdings nicht so hoch ausfiel wie von Analysten befürchtet. Die Expedia Group Inc fuhr einen Verlust von 192 Millionen US-Dollar oder 1,56 Dollar je Aktie ein. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 409 Millionen Dollar oder 2,71 Dollar je Aktie verdient. Auf bereinigter Basis lag der Verlust je Aktie bei 22 Cent. Analysten hatten im Factset-Konsens einen Verlust je Anteilsschein von 1,35 Dollar bzw bereinigt von 79 Cent prognostiziert.

QUALCOMM

Der US-Halbleiterhersteller hat mit den Ergebnissen für das vierte Geschäftsquartal die Erwartungen sowohl beim Umsatz als auch Gewinn übertroffen. Die Gesellschaft hat in dem vergangenen Dreimonatszeitraum trotz der Coronavirus-Pandemie von der Nachfrage nach Chipdesigns für den Technologiestandard 5G profitiert. Qualcomm hat in seinem Viertquartal einen Nettogewinn von 2,96 Milliarden US-Dollar bzw 2,58 Dollar je Aktie ausgewiesen. Im vierten Quartal des vorigen Geschäftsjahres hatte das Unternehmen 506 Millionen Dollar bzw 0,42 Dollar je Aktie verdient. Bereinigt meldete Qualcomm ein Ergebnis je Aktie von 1,45 Dollar, das war mehr als die Analysten mit 1,17 Dollar erwartet hatten.

