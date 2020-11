Der Euro übersprang schon vor Bekanntwerden der Beschlüsse der US-Notenbank die Marke von 1,18 Dollar und behauptete sich auch danach auf diesem Niveau. "Die Dollar-Schwäche dürfte sich tendenziell fortsetzen", sagte ein Marktteilnehmer. Denn eine von den Demokraten geführte US-Regierung werde die Staatsausgaben weiter erhöhen. Zugleich dürften Handels- und Leistungsbilanzdefizit nicht schrumpfen und den Dollar belasten. Außerdem dürfte die Fed die Zügel weiter lockern. "Das alles spricht gegen den Dollar", so der Marktteilnehmer. Der Dollar-Index gab mit 0,8 Prozent kräftig nach.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 37,91 38,79 -2,3% -0,88 -32,8%

Brent/ICE 40,06 40,93 -2,1% -0,87 -34,7%

Nach zuletzt drei Tagen mit Gewinnen fielen die Ölpreise. Die Volatilität bleibe hoch, so ein Händler. "Während die von einer Biden-Präsidentschaft erwartete Dollar-Schwäche stützen dürfte, könnte eine Entspannung im Iran-Konflikt zur Aufhebung der Sanktionen und damit zur Rückkehr iranischen Öls an den Markt führen", sagte Warren Patterson von der ING. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI sank um 0,9 Prozent auf 38,79 Dollar, für Brent ging es um 0,7 Prozent auf 40,03 Dollar nach unten. Im asiatischen Handel am Freitag verstärken sich die Verluste, wobei Marktteilnehmer vor allem auf die weiter hohen Corona-Infektionszahlen und Lockdowns hinweisen, die letztlich zu einer niedrigeren Nachfrage führen dürften.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.940,47 1.948,90 -0,4% -8,43 +27,9%

Silber (Spot) 25,11 25,43 -1,2% -0,31 +40,7%

Platin (Spot) 894,68 894,50 +0,0% +0,18 -7,3%

Kupfer-Future 3,11 3,11 +0,0% +0,00 +10,1%

Der Goldpreis profitierte vom fallenden Dollar. Unterstützung kam auch von der Aussicht auf noch lange Zeit niedrige Zinsen nach den neuesten Aussagen der US-Notenbank. Der Preis für die Feinunze stieg um 2,3 Prozent auf 1.949 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

CORONAPANDEMIE

In den USA ist am zweiten Tag in Folge ein Rekordwert bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie die Johns-Hopkins-Universität am Donnerstagabend mitteilte, wurden mehr als 120.000 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden erfasst - die genaue Zahl beträgt 123.085. Damit wurde der Rekordwert vom Vortag deutlich übertroffen.

WIRBELSTURM ETA

Die Zahl der Todesopfer durch den Tropensturm "Eta" in Guatemala ist deutlich gestiegen. Wie Staatschef Alejandro Giammattei mitteilte, kamen mehr als 50 Menschen durch den Sturm ums Leben. Zuvor hatte der Zivilschutz noch die Zahl von vier Todesopfern genannt.

US-KONJUNKTUR

Die US-Notenbank sieht in der Pandemie ein erhebliches Risiko für die US-Wirtschaft. "Die andauernde Krise der öffentlichen Gesundheit wird die Wirtschaftstätigkeit, die Beschäftigung und die Inflation weiterhin belasten", erklärte sie nach der Sitzung des Offenmarktausschusses. Die Währungshüter signalisierten, dass sie weiter bereit sind, der Wirtschaft einen nachhaltigen Stimulus zu geben. Der Leitzins wurde bei 0,00 bis 0,25 Prozent belassen. Der Beschluss fiel einstimmig. Ökonomen und Börsianer hatten mit dieser Entscheidung gerechnet. Die Fed will zudem ihre Käufe von Anleihen "mindestens" im gegenwärtigen Umfang fortsetzen, also Staatsanleihen im Wert von 80 Milliarden Dollar pro Monat sowie Hypothekenpapiere für 40 Milliarden Dollar.

GELDPOLITIK AUSTRALIEN

Die Reserve Bank of Australia (RBA) erwägt keine weiteren Zinssenkungen und ist der Ansicht, dass ein Übergang zu negativen Zinssätzen wenig dazu beitragen würde, die Erholung der Wirtschaft von dem durch die Pandemie verursachten Abschwung zu beschleunigen.

KONSUM JAPAN

Ausgaben privater Haushalte Sep -10,2% (PROGNOSE: -10,7%) gg Vorjahr

Ausgaben Arbeitnehmer-Haushalte Sep -7,7% gg Vorjahr

Konsumneigung Sep 79,8%

Konsumneigung Sep -9,3 Pkt gg Vorjahr

TOYOTA

Der japanische Autobauer hat im zweiten Geschäftsquartal vor allem wegen eines schwachen Heimatmarktes einen Gewinnrückgang verbucht. Der fiel aber nicht so deutlich aus wie befürchtet. Die Prognose für Umsatz, Absatz und Nettogewinn im Gesamtjahr hob der Konzern an. Der Nettogewinn sank im Zeitraum von Juli bis September um 11 Prozent auf 470,5 Milliarden Yen. Analysten hatten mit 289 Milliarden Yen gerechnet. Der Umsatz ging ebenfalls um 11 Prozent auf 6,8 Billionen Yen zurück.

UBER

Der Fahrdienstvermittler Uber hat auch im dritten Quartal unter den Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus gelitten. Die Zahlen lagen etwas unter den Erwartungen der Analysten. Der Nettoverlust belief sich auf 1,09 Milliarden Dollar. Dank Kostensenkungen fiel er damit etwas niedriger aus als der Fehlbetrag von 1,16 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Die Brutto-Buchungen in der Fahrdienstvermittlung brachen im Jahresvergleich um 53 Prozent ein.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2020 02:11 ET (07:11 GMT)