Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat laut Prognosen weiterer Fernsehsender auch den Bundesstaat Arizona gewonnen. Der konservative Sender Fox News und die Nachrichtenagentur AP hatten Biden bereits in der Wahlnacht zum Sieger in Arizona erklärt.

USA/CHINA

US-Präsident Donald Trump verbietet US-Bürgern Investitionen in chinesische Unternehmen, die Streitkräfte und Sicherheitsbehörden des Landes unterstützen könnten. Die entsprechende Anordnung des abgewählten Präsidenten Donald Trumpsoll am 11. Januar in Kraft treten. Die chinesische Führung nutze US-Kapital, um das Militär des Landes und den Sicherheitsapparat auszubauen und zu modernisieren, heißt es in dem Dekret.

USA/CHINA

Die US-Regierung setzt ihr geplantes Verbot der chinesischen Videoplattform Tiktok aus. Das Handelsministerium teilte mit, dass es einer entsprechenden Anordnung einer Bundesrichterin im Bundesstaat Pennsylvania nachkomme. Mit der Verbotsverordnung will der inzwischen abgewählte Präsident Trump erreichen, dass die Tiktok-Mutter Bytedance den US-Zweig von Tiktok an ein US-Unternehmen verkauft.

ALIBABA

hat mit seiner Rabattaktion um den sogenannten "Singles Day" in diesem Jahr umgerechnet mehr als 74 Milliarden Dollar eingenommen, 26 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit setzt sich das Umsatzwachstum der vergangenen Jahre fort. Einen großen Unterschied gibt es jedoch: Diesmal galten die Rabatte mehrere Tage, vom 1. November bis zum vergangenen Mittwoch.

APPLIED MATERIALS

Der Chipanlagenhersteller hat im vierten Geschäftsquartal die Markterwartungen übertroffen. "Unsere zukünftigen Möglichkeiten haben noch nie so gut wie derzeit ausgesehen", zeigte sich CEO Gary Dickerson nach dem nach eigenen Angaben Rekordquartal optimistisch. Applied steigerte den Umsatz auf 4,69 (3,75) Milliarden Dollar. Analysten hatten 4,6 Milliarden erwartet. Der Nettogewinn kletterte auf 1,31 (0,698) Milliarden, bereinigt auf 1,23 Dollar je Aktie. Analysten hatten lediglich 1,17 Dollar prognostiziert.

CISCO SYSTEMS

hat mit den Zahlen für das erste Geschäftsquartal die Erwartungen übertroffen. Auch der Ausblick lag über den Schätzungen. Zudem ernannte das Unternehmen mit dem bisherigen Autodesk-CFO R. Scott Herren einen neuen Finanzvorstand. Ciscos Nettogewinn reduzierte sich auf 2,17 (2,93) Milliarden Dollar. Der Umsatz sank auf 11,93 (13,16) Milliarden.

DISNEY

Die Corona-Restriktionen bescherten Disney auch im vierten Geschäftsquartal einen deutlichen Gewinnrückgang. Erstmals seit über 40 Jahren wurde damit im Gesamtjahr ein Verlust verzeichnet. Allerdings fielen die Zahlen immer noch besser als von den Analysten erwartet aus. Disney fuhr einen Verlust von 710 Millionen Dollar ein, bereinigt und je Aktie von 20 Cent. Der Umsatz reduzierte sich auf 14,71 (19,1) Milliarden Dollar. Analysten hatten einen bereinigten Verlust je Aktie von 71 Cent und einen Umsatz von 14,15 Milliarden Dollar erwartet. Disney+ gewann im vierten Quartal 16,2 Millionen Abonnenten hinzu und kam damit zum Ende des Quartals auf 73,7 Millionen.

