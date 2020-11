Der abgewählte US-Präsident Donald Trump hat seine Niederlage bei der Präsidentschaftswahl nur scheinbar eingestanden. Nur knapp eine Stunde, nachdem er seinen Gegenkandidaten Joe Biden mit dem Tweet "Er hat gewonnen, weil die Wahl manipuliert war", als Sieger bezeichnet hatte, folgte ein Widerruf. "Er hat nur in den Augen der FAKE-NEWS-MEDIEN gewonnen. Ich räume NICHTS ein!", so Trump.

US-MIGRATIONSPOLITIK

Ein US-Richter hat von der Regierung von Präsident Donald Trump erlassene Beschränkungen des Schutzes für Kinder illegaler Einwanderer - sogenannte Dreamers - aufgehoben. Der New Yorker Bundesrichter Nicholas Garaufis urteilte, Trumps amtierender Heimatschutzminister Chad Wolf sei nicht befugt gewesen, die Regelungen für rund 700.000 als Kinder mit ihren Eltern illegal in die USA gekommene Einwanderer zu beschränken.

ESKALATION HORN VON AFRIKA

Der Konflikt zwischen der äthiopischen Regierung und der abtrünnigen Region Tigray droht sich auf das Nachbarland Eritrea auszuweiten. Aus Tigray wurden Raketen auf die eritreische Hauptstadt abgefeuert. Mehrere Geschosse sind Diplomaten zufolge nahe dem Flughafen von Asmara eingeschlagen. Die in Tigray regierende Volksbefreiungsfront TPLF bekannte sich zu Raketenangriffen auf den Flughafen und auf die äthiopische Nachbarregion Amhara.

POLITIK PERU

Angesichts massiver Proteste ist der peruanische Übergangspräsident Manuel Merino nach nur fünf Tagen im Amt zurückgetreten. Er gebe den Posten des Staatschefs auf, sagte Merino. Er reagierte damit auf die Massenproteste gegen die Absetzung seines Vorgängers Martín Vizcarra und Rücktrittsforderungen des Parlaments, das nun einen neuen Interimsstaatschef bestimmen muss. Das Parlament hatte Vizcarra am Montag nach zweieinhalbjähriger Amtszeit wegen Korruptionsvorwürfen abgesetzt.

KONJUNKTUR CHINA

Die chinesische Industrieproduktion hat ihr Tempo im Oktober gesteigert. Sie legte um 6,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu. Ökonomen hatten mit einem Anstieg um 6,5 Prozent gerechnet. Gegenüber dem Vorquartal stieg sie um 0,8 Prozent.

Der Einzelhandelsumsatz legte um 4,3 Prozent zum Vorjahr zu. Im September war er um 3,3 Prozent gestiegen. Ökonomen hatten 4,6 Prozent erwartet.

Die Analgeinvestitionen in den Städten stiegen im bisherigen Jahresverlauf um 1,8 Prozent. Hier hatte der Konsens bei 1,6 Prozent gelegen.

KONJUNKTUR JAPAN

Die japanische Wirtschaft ist im dritten Quartal mit dem höchsten Tempo seit mindestens 40 Jahren gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte im Zeitraum von Juli bis September um 5 Prozent gegenüber dem Vorquartal zu. Im zweiten Quartal war die Wirtschaft aufgrund der Corona-Krise mit Rekordtempo geschrumpft. Annualisiert weitete sich die Wirtschaft der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt um 21,4 Prozent aus. Ökonomen hatten im Konsens mit 18,9 Prozent gerechnet.

Die privaten Ausgaben stiegen im Vergleich zum Vorquartal um 4,7 Prozent. Die Exportnachfrage legte um 2,9 Prozent zu. Im dritten Quartal wies die japanische Wirtschaft damit erstmals seit vier Quartalen wieder ein Wachstum auf. Es war das stärkste Wachstum seit 1980, seit vergleichbare Daten vorliegen.

KONJUNKTUR INDONESIEN

Exporte Okt 14,39 Mrd USD

Importe Okt 10,78 Mrd USD

Handelsbilanz Okt Überschuss 3,61 Mrd USD (PROG Überschuss 2,14 Mrd USD)

KONJUNKTUR THAILAND

BIP 3Q -6,4% gg Vorjahr (PROG -8,2%)

BIP saisonbereinigt 3Q +6,5% gg Vorquartal (PROG +4,1%)

GOOGLE

will auf dem Markt der Cloud-Infrastrukturanbieter für den deutschen Finanzsektor führend werden. "Wir wollen die Nummer 1 werden für den deutschen Bankenmarkt, und ich glaube, dabei sind wir auf einem ganz guten Weg", sagte Joachim Wuest, Head of Financial Services von Google Cloud Germany, der BöZ.

GM / TESLA

Ein Mini-Eletroauto von General Motors mit einer Höchstgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometern und einer Reichweite von 170 Kilometern ist in China am Tesla Modell 3 vorbeigerauscht, zumindest was den Absatz angeht. Der Hongguang Mini, Ende Juli unter der lokalen GM-Marke Wuling auf den Markt gebracht, führte im Zeitraum August bis Oktober mit 55.781 Verkäufen die Hitliste der gefragtesten Elektroautos in China an.

WALMART / SEIYU

Der US-Einzelhandelsriese Walmart gibt die Kontrolle über die japanische Supermarktkette Seiyu nach 18 Jahren ab. Der Konzern verkauft einen Mehrheitsanteil in einer Transaktion, die Seiyu mit umgerechnet 1,4 Milliarden Euro bewertet. Der Finanzinvestor KKR übernimmt einen Anteil von 65 Prozent, der japanische Internetkonzern Rakuten kauft einen Anteil von 20 Prozent. Walmart wird 15 Prozent behalten.

