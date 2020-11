Nur zwei Wochen nach dem verheerenden Wirbelsturm "Eta" hat der Hurrikan "Iota" über Mittelamerika gewütet. Als Wirbelsturm der höchsten Kategorie 5 erreichte "Iota" die Küste Nicaraguas, knapp 24 Stunden später schwächte er sich zu einem Tropensturm ab. In Nicaragua und Honduras brachten die Behörden tausende Menschen in Sicherheit, bislang gab es dort keine Berichte über Opfer. Ein erstes Todesopfer sowie schwere Schäden verursachte "Iota" hingegen auf der kolumbianischen Insel Providencia. Ein weiterer Menschen starb in Panama.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 4,2 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich um 0,3 Millionen Barrel nach minus 3,3 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Zunahme von 1,2 Millionen und bei Benzin ein Minus von 0,3 Millionen Barrel.

GELDPOLITIK JAPAN

Die japanische Zentralbank will derzeit weiterhin börsengehandelte Indexfonds (ETFs) kaufen, um die Märkte inmitten der Covid-19-Pandemie stabil zu halten. "Wir müssen verhindern, dass eine Marktinstabilität zu einer Verschlechterung des Vertrauens bei Unternehmen und privaten Haushalten führt", sagte Haruhiko Kuroda, Chef der Bank of Japan (BoJ) vor einem Parlamentsausschuss.

GELDPOLITIK NEUSEELAND

Die neuseeländische Notenbank hat in der vergangenen Woche die Mitteilung über die Entscheidung ihres geldpolitischen Kurses versehentlich vor der offziellen Veröffentlichung an einige Finanzdienstleister gegeben. Man habe nun die Wirtschaftsprüfer von Deloitte damit beauftragt, die internen Prozesse zu überprüfen, heißt es.

CIMIC

In den seit neun Jahren laufenden internationalen Ermittlungen im Zusammenhang mit mutmaßlicher Korruption und Bestechung ist ein ehemaliger leitender Manager des australischen Baukonzerns Cimic (damals noch Leighton Holdings) festgenommen worden. Gegen zwei weitere Personen, die nicht in Australien leben, wurde Haftbefehl erlassen, wie die australische Bundespolizei und die Hochtief-Tochter Cimic mitteilten.

