Fast eine Million Chinesen haben nach Angaben des Pharmaunternehmens Sinopharm bereits eine Impfung gegen das neuartige Coronavirus erhalten. Bisher lägen keine Erkenntnisse über schwere Nebenwirkungen des experimentellen Wirkstoffs vor, sagte Firmenchef Liu Jingzhen. Es seien lediglich in einigen Fällen "milde Symptome" aufgetreten.

Indien hat die Schwelle von mehr als neun Millionen nachgewiesenen Corona-Infektionen überschritten. Landesweit hätten sich seit Beginn der Pandemie mehr als 9,004 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

In Mexiko sind seit Beginn der Corona-Pandemie mehr als 100.000 Menschen an der Krankheit Covid-19 gestorben.

US-INNENPOLITIK

Der neugewählte US-Präsident Joe Biden hat die Weigerung von Amtsinhaber Donald Trump , den Ausgang der Wahl anzuerkennen, erneut scharf kritisiert. Biden verurteilte eine "unglaubliche Verantwortungslosigkeit" des Republikaners.

US-FISKALPOLITIK

US-Finanzminister Steven Mnuchin lehnt es ab, mehrere gemeinsam mit der US-Notenbank (Fed) eingerichtete Notfallkreditprogramme zu verlängern, die am 31. Dezember auslaufen sollen. US-Notenbankchef Jerome Powell hatte am Dienstag in Bemerkungen angedeutet, dass er es nicht für angebracht halte, die Programme auslaufen zu lassen.

APPLE

hat im Streit um mutmaßlich gedrosselte iPhones in den USA einen Vergleich mit mehr als 30 Bundesstaaten erzielt. Im Zuge dessen zahlt der Konzern weitere 113 Millionen US-Dollar. Seit Ende 2017 wurden Apple immer mehr Vorwürfe vorgetragen, wonach die Leistung bei iPhones mit älteren Batterien gedrosselt sei.

BUTTFEED / VERIZON

Das US-Medienunternehmen BuzzFeed übernimmt das Nachrichtenportal HuffPost vom Konzern Verizon Media. Die beiden Unternehmen gehen eine strategische Partnerschaft bei Online-Inhalten und Werbung ein.

GILEAD

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rät von dem Medikament Remedesivir zur Behandlung von Coronavirus-Patienten ab. Ein WHO-Expertengremium publizierte in der britischen medizinischen Fachzeitschrift "The BMJ" einen Artikel in dem es heißt, "Remedesivir hat keinen signifikanten Einfluss auf die Mortalität oder auf andere wichtige Ergebnisse für Patienten, wie die Notwendigkeit einer Beatmung oder die Zeit bis zur klinischen Besserung".

