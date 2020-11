Der Gouverneur der Bank von Japan (BoJ), Haruhiko Kuroda, bekräftige das Versprechen, die ultralockere Geldpolitik im großen Stil beizubehalten, weil die Coronavirus-Pandemie das Inflationsziel von 2 Prozent in weitere Ferne rückt. "Wir haben noch kein Stadium erreicht, in dem wir die Einzelheiten darüber diskutieren sollten, wann und wie wir die Lockerung der Geldpolitik beenden sollten", sagte Kuroda am Dienstag vor dem Parlament. Er erklärte weiter, die BoJ werde gründlich diskutieren und informieren, wenn die Zielerreichung näher rücke.

US-AUSSENPOLITIK

Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat sich für eine Stärkung des transatlantischen Verhältnisses ausgesprochen. Biden habe in einem Telefonat mit EU-Kommissionspräsidenten Ursula von der Leyen seinen Willen zur "Vertiefung und Wiederbelebung" der Beziehungen zwischen der Europäischen Union und den USA bekräftigt, erklärte Bidens Übergangsteam am Montag. Von der Leyen sprach nach dem Telefonat von einem "neuen Beginn der globalen Partnerschaft" zwischen der EU und der USA.

US-INNENPOLITIK

Der gewählte US-Präsident Joe Biden will die frühere US-Notenbankchefin Janet Yellen zur Finanzministerin machen. Das erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Montag aus informierten Kreisen. Die 74-Jährige würde damit die erste Frau an der Spitze des US-Finanzministeriums, sie muss aber noch wie alle Minister vom Senat bestätigt werden.

US-PRÄSIDENTSCHAFTSWAHL

Der Wahlsieg des US-Demokraten Joe Biden im Bundesstaat Michigan ist offiziell bestätigt worden. Ein Wahlgremium zertifizierte am Montag den Sieg des 78-Jährigen über Präsident Donald Trump in dem Bundesstaat im Mittleren Westen.

BLACKROCK

Der Vermögensverwalter Blackrock baut sein Geschäft an maßgeschneiderten Angeboten für seine Kunden durch eine Milliardenübernahme aus. Blackrock kauft eigenen Angaben zufolge die Aperio Group LLC für 1,05 Milliarden US-Dollar. Das kalifornische Unternehmen hilft Kunden dabei, auf spezielle Interessen zugeschnittene Portfolios für vermögende Anleger aufzubauen.

