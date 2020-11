Der Dollar gab seine Vortagesgewinne wieder ab - der WSJ-Dollarindex verlor 0,1 Prozent. Der Euro erhielt etwas Rückenwind vom deutschen Ifo-Index, der für November zeigte, dass sich die Beurteilung der aktuellen Geschäftslage auf einem überraschend hohen Niveau gehalten hatte.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 45,24 44,91 +0,7% 0,33 -19,3%

Brent/ICE 48,30 47,86 +0,9% 0,44 -21,3%

Die Ölpreise markierten den höchsten Stand seit März. Weiterhin stützen die Hoffnungen auf einen bald verfügbaren Impfstoff und die Spannungen im Nahen Osten. Trotz der Coronabeschränkungen stiegen Reiseaktivitäten und damit die Kraftstoffnachfrage. Vor dem Feiertag "Thanksgiving" legte vor allem die Zahl der Flugpassagiere deutlich zu in den USA und erreichte den höchsten Wert seit Mitte März. WTI verteuerte sich um 4,3 Prozent auf 44,91 Dollar, Brent um 3,9 Prozent auf 47,86 Dollar. Die US-Rohöllagerbestände sind indessen in der zurückliegenden Woche um 3,8 Millionen Barrel gestiegen.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.805,78 1.807,40 -0,1% -1,63 +19,0%

Silber (Spot) 23,19 23,33 -0,6% -0,13 +29,9%

Platin (Spot) 967,93 963,00 +0,5% +4,93 +0,3%

Kupfer-Future 3,29 3,30 -0,2% -0,01 +16,6%

Der Goldpreis stand weiter unter Druck und fiel auf das niedrigste Niveau seit vier Monaten. "Ein dritter Impfstoffkandidat auf dem Markt führt zu wesentlichen Neubewertungen des Wachstumskurses der Weltwirtschaft", sagte Marktanalyst Jeffrey Halley von Oanda. Mit dem nun sich abzeichnenden Übergang zu einer Biden-Präsidentschaft falle zudem ein großer Unsicherheitsfaktor weg. Die Feinunze reduzierte sich um weitere 1,7 Prozent auf 1.808 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

US-ROHÖLLAGER

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 3,8 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Zuwachs von 4,2 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich um 1,3 Millionen Barrel nach plus 0,3 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl keine Veränderung und bei Benzin ein Plus von 0,8 Millionen Barrel.

KONJUNKTUR MALAYSIA

Verbraucherpreise Okt -1,5% (PROG: -1,5%) gg Vorjahr

Verbraucherpreise Okt +0,1% gg Vormonat

APPLE

iPads gegen Waffenlizenzen: Der Sicherheitschef des US-Technologiekonzerns Apple ist wegen Bestechungsvorwürfen angeklagt worden. Thomas Moyer soll versucht haben, mit 200 Tablet-Computern an Waffenlizenzen für vier Apple-Mitarbeiter zu gelangen, wie die Staatsanwaltschaft des kalifornischen Verwaltungsbezirks Santa Clara erklärte. In dem Fall wurden neben Moyer auch zwei Polizisten angeklagt.

