US-Präsident Donald Trump will das Weiße Haus verlassen, sollte das Wahlkollegium den Demokraten Joe Biden Mitte Dezember zum neuen US-Präsidenten bestimmen. "Sicher werde ich das tun. Und Sie wissen das", sagte Trump am Donnerstag auf die Frage, ob er das Weiße Haus verlassen würde, sollte das Wahlkollegium Bidens Sieg bestätigen. Der abgewählte Präsident fügte jedoch hinzu, dass das Electoral College in dem Fall einen "Fehler" begehen würde. Trump behauptete erneut, dass es bei der Präsidentschaftswahl am 3. November "massiven Betrug" gegeben habe. Die Wahlinfrastruktur in den USA sei wie in einem "Dritte-Welt-Land", sagte er vor Journalisten.

SÜDKOREA

Südkorea hat am Donnerstag den stärksten Anstieg der Corona-Infektionsfälle seit März gemeldet. Die Behörden registrierten 583 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. In den Wochen zuvor waren täglich nur jeweils zwischen 100 und 300 neue Fälle pro Tag gemeldet worden.

KONJUNKTUR JAPAN

Kernverbraucherpreise Tokio Nov -0,7% (PROG: -0,6%) gg Vj

Verbraucherpreise Tokio Nov -0,7% gg Vj

Verbraucherpreise Tokio Nov -0,3% gg Vm

AMAZON

Der Cloud-Dienst des US-Konzerns Amazon hat für Stunden mit technischen Problemen und teilweisen Ausfällen zu kämpfen gehabt. Die Störungen bei der Tochter Amazon Web Services hätten am Mittwoch begonnen und den ganzen Tag gedauert, teilte der Internetkonzern mit. Kunden wurden vor dem Ausfall von Diensten gewarnt. Am Donnerstag sollen alle Funktionen wieder verfügbar gewesen sein.

IBM

fährt im Zuge der Aufspaltung seines Geschäfts in zwei Gesellschaften seine Belegschaft herunter. Allein in Europa werde IBM rund 10.000 Stellen streichen, sagte eine mit den Plänen vertraute Person. Vorrangig betroffen seien Deutschland, Großbritannien und Frankreich, in anderen europäischen Ländern werde der Abbau nur geringfügig ausfallen.

WALT DISNEY

Wegen der geschäftlichen Folgen von Covid-19 wird die Walt Disney Co. bis Ende März 2021 etwa 32.000 Mitarbeiter entlassen - vor allem in Freizeitparks. Der US-Unterhaltungskonzern schloss auch weitere Maßnahmen nicht aus. In einer Pflichtmitteilung heißt es, möglicherweise müssten zusätzliche Finanzmittel gefunden werden. Auch eine Streichung von Dividenden, verringerte Ausgaben für Filme und Fernsehserien, die Einführung zusätzlicher Urlaubstage oder die Reduzierung der Arbeitszeit seien denkbar.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/err

(END) Dow Jones Newswires

November 27, 2020 01:40 ET (06:40 GMT)